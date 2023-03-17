Эксперт предупредил о негативном развитии событий в Черном море

Болгарский эксперт Божилов: США сделают все, чтобы упавший дрон не попал в руки русских

Бывший замминистра обороны Болгарии Йордан Божилов заявил в беседе с БНР, что инцидент с беспилотником над Черным морем едва ли приведет к большей эскалации военных действий. Но, если Россия попытается поднять американский дрон со дна, возможно негативное развитие событий, считает он.

"Беспилотник летел в международном воздушном пространстве и упал в международных водах. Неизвестно, был ли это несчастный случай или что-то еще, но с точки зрения прямого соприкосновения сил России и НАТО ситуация крайне тревожная... Ведь это произошло в контексте конфликта на Украине" — заявил в беседе с БНР эксперт по безопасности Йордан Божилов, бывший заместитель министра обороны Болгарии. Он напомнил, что подобные действия со стороны российских летчиков мы уже видели: российские самолеты неоднократно приближались к самолетам стран НАТО над Черным морем, к болгарскому воздушному пространству, из-за чего поднимали болгарские истребители.

По словам Йордана Божилова, едва ли стоит ожидать большей эскалации военных действий: "США и НАТО категорически заявили, что не хотят обострять отношения с Россией и вступать в конфликт. Думаю, Россия тоже не заинтересована в противостоянии с НАТО. Мы видели дипломатический ответ, военной реакции со стороны США не последовало, надеюсь, на этом инцидент будет исчерпан".

По его словам, если Россия попытается извлечь американский дрон из вод Черного моря, возможно негативное развитие событий: "Это сверхсекретные технологии, и Россия, естественно, хотела бы их получить. США, соответственно, сделают все, чтобы они не попали в руки русских".

Эксперт подчеркнул, что у России есть военное преимущество в Черном море перед странами НАТО — Турцией, Румынией и Болгарией: "Москва пытается навязать свои правила присутствия военных сил в Черном море — как военно-морских, так и воздушных".

Он уверен, что этот дрон следует рассматривать с точки зрения деятельности НАТО: у Альянса есть планы по охране и защите территории своих членов, в том числе — Болгарии.