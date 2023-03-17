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ЦАМТО

"Росэлектроника" представила дальнобойный комплекс для борьбы с роем дронов

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Рой дронов
Рой дронов.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 16 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех завершил разработку комплекса борьбы с беспилотниками, способного подавлять управление дронами на расстоянии до 5 км.

Оборудование позволяет "глушить" одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких БЛА, в том числе летящих с разных сторон.

Новый комплекс "Серп-ВС5", разработанный НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц. Это позволяет использовать его не только против гражданских, но и против специальных летательных аппаратов.

Оборудование подавляет канал управления беспилотником, разрывает связь с оператором, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания. Система подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами по Wi-Fi.

Комплекс "видит" БЛА-нарушители в секторе 360 град. по горизонтальной оси. Функция деления угла обзора на сектора с независимыми режимами работы позволяет использовать при необходимости другие беспилотники во время работы комплекса, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet.

"Сегодня мы впервые продемонстрировали на полигоне работу комплекса "Серп" новой модификации. Обеспечение противодронной защиты становится неотъемлемой частью системы безопасности любых объектов. Оборудование может эффективно работать как автономно, так и в составе комплексных систем. Развитие линейки анти-БЛА позволяет нам охватить максимально широкий пул потенциальных заказчиков. Наибольший интерес сегодня мы наблюдаем со стороны компаний, обладающих промышленными объектами разного профиля: от производственных предприятий до объектов критической инфраструктуры, расположенных в плотной городской застройке", – заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин.

Ранее НИИ "Вектор" вывел на рынок комплекс "Серп-ВС" с дальностью действия 3 км в двух частотных диапазонах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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