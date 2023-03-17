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ТАСС

В Краснодарском крае начали строительство общевойскового полигона

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Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В церемонии закладки первого камня в строительство объекта приняли участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин и глава региона Вениамин Кондратьев

ТАСС, 16 марта. Глава рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин заложили первый камень в строительство нового общевойскового полигона в Краснодарском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба единороссов.

"Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров и Виктор Горемыкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на территории одной из войсковых частей региона заложили первый камень в строительство нового общевойскового полигона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках выездного заседания рабочей группы по вопросам СВО в войсковой части.

Как уточнил Турчак, слова которого приводит пресс-служба, материально-техническая база полигона развивается в соответствии с боевым опытом, полученным в ходе спецоперации. "Для подготовки военнослужащих на действующем полигоне будут установлены новейшие мобильные тренажерные комплексы группы компаний "Логос", имитирующие боевые машины. Их войсковой части передала рабочая группа по вопросам СВО", - добавил он. По словам Турчака, такими тренажерами будут оснащаться и другие полигоны.

"Здесь предусмотрены разные курсы подготовки - от месяца до четырех. Ребята, в первую очередь мобилизованные, будут получать качественную подготовку, что будет повышать эффективность решения боевых задач на линии боевого соприкосновения. А самое главное, беречь жизнь нашим бойцам", - подчеркнул Турчак.

Рабочая группа решает вопросы мобилизации и подготовки к ней, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. 

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