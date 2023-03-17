Китай помешал Израилю стать "клоном" США на Ближнем Востоке

Al-Ayyam: расширение влияния Китая на Ближнем Востоке напугало Израиль и США

Израиль стремится стать региональным лидером подобно тому, как США добились мировой гегемонии, пишет Al-Ayyam. Но для этого ему нужно переманить на свою сторону Саудовскую Аравию. Однако Пекин, примирив Тегеран и Эр-Рияд, помешал планам Тель-Авива, что сильно напугало его и Вашингтон.

Соединенные Штаты пытаются подорвать экономическую мощь Китая и подчинить Россию своим политическим интересам, чтобы сохранить мировое лидерство, а Израиль — региональный аналог Америки — стремится доминировать на Ближнем Востоке при поддержке стратегического союзника. Вот почему на протяжении десятилетий он занимался «очисткой» региона от центров силы. Израиль сыграл ключевую роль в уничтожении всех враждебных ему или Америке политических режимов. Под это определение попали все, кто не подчинился американской воле, не имел дипломатических контактов с Тель-Авивом и не стремился нормализировать с ним отношения без гарантий права палестинцев на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме.

Израиль стремился уничтожить Ирак, который всегда стоял на пути его экспансионистских амбиций и поддерживал палестинскую революцию и сопротивление. Он приложил руку к раздроблению Сирии, Ливии и даже Египта. Израиль до сих пор тайно оказывает поддержку враждебным египетскому правительству террористическим группировкам. Он также поддерживает Эфиопию и пытается проникнуть в Африканский союз. Вакуум власти, созданный Израилем в арабском мире, открыл ему двери для нормализации отношений, с одной стороны, а с другой — подстегнул его экспансионистские амбиции о доминировании на всем Ближнем Востоке.

Именно по этой причине Тель-Авив настраивает весь мир против Тегерана. Израиль видит в Иране и Турции соперников в борьбе за региональное лидерство. Саудовскую Аравию, в свою очередь, он намеревается сдержать с помощью соглашения о нормализации отношений, как проделал это с другими арабскими государствами — ОАЭ и Бахрейном. Турецкие амбиции пошли на убыль, когда «Братья-мусульмане»* не смогли захватить власть в Египте, Тунисе, Ливии и Сирии. Израиль по-прежнему с осторожностью относится к Турции, поскольку она все еще имеет политический и экономический вес в регионе.

История с Израилем на региональном уровне очень похожа на ситуацию с Америкой на глобальном уровне. США с осторожностью относятся к Китаю, а России, наоборот, противостоит открыто. Израиль делает все то же самое. Против Ирана он выступает прямо, а с Турцией ведет себя аккуратно. Что касается стран Персидского залива, то Израиль активно взаимодействует с ними после «нормализации». Его отношения с Катаром и Оманом напоминают отношения Америки с Европой. Кроме того, он довольно часто высказывает идею о создании организации по безопасности со странами Персидского залива — «арабское НАТО» или «НАТО Персидского залива».

Америка на протяжении трех десятилетий борется с «исламским терроризмом», считая мусульманский мир самой хрупкой частью своего однополярного миропорядка. За это время Китай стал одной из первых экономик мира, а Россия избавилась от американской зависимости, возникшей после распада Советского Союза. Со своей стороны, Израиль после подписания соглашения в Осло столкнулся с политическим режимом, не желавшим поднимать белый флаг, а также со множеством палестинских группировок. Несмотря на раскол, никто из палестинцев не прекратил сопротивления (политическое, дипломатическое, народное или вооруженное). Арабские народы препятствовали нормализации отношений с Израилем, будь то с Египтом и Иорданией или с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Они продолжали сопротивляться и препятствовали выходу отношений на новый уровень, несмотря на десятилетия, прошедшие с момента подписания соглашения о нормализации, как в случае с Египтом и Иорданией. В Марокко и Судане сейчас происходит то же самое, а вот в Бахрейне и ОАЭ нет. Народное недовольство в странах Персидского залива начало проявляться только во время Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Израиль вместе с Америкой сделал ставку на кульминацию «заговора о нормализации», намереваясь поймать в свои сети крупную рыбу — Саудовскую Аравию. Однако Эр-Рияд запросил за это высокую цену. Он попросил Соединенные Штаты оказать помощь в строительстве ядерного реактора, а также поставить ему современные самолеты. Саудовская Аравия нарушает этим «красную линию», поскольку Израиль стремится сохранить военное превосходство над всеми странами Ближнего Востока. Израиль не развеял опасения ОАЭ и Бахрейна в отношении Ирана, несмотря на усиление их военного потенциала, как Америка делает, например, с Украиной. Израиль, скорее, смог проникнуть в их систему безопасности и призвать к добровольной нормализации, не добиваясь при этом прогресса в разрешении конфликта с Палестиной.

Израиль недавно засомневался в своей способности (с помощью Америки) убедить Саудовскую Аравию нормализовать отношения без выполнения вышеуказанных требований. Он, конечно же, не хочет их выполнять, потому что не приемлет никаких других конкурентов в регионе. Израиль пока сосредоточил свое внимание на Мавритании, Сомали, Нигере и Индонезии.

Он намеревался показать Саудовской Аравии, что больше не заинтересован в нормализации с ней отношений, но она, в свою очередь, подложила ему свинью. Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в течение двух месяцев, что словно обухом ударило Израиль по голове. Тель-Авив испугался этого не меньше, чем Вашингтон опасается любого китайско-российского сближения. Аналитики разошлись в оценках причин этого события. Одни обвиняют бывшее правительство Яира Лапида в том, что ему не удалось договориться о нормализации с Саудовской Аравией, а другие утверждают, что причина кроется в том, что Эр-Рияд увидел слабость Вашингтона и Тель-Авива, поэтому решил подстраховаться. Но самое главное, по нашему мнению, это то, что сказал Роэй Кайес, обозреватель израильского канала «Кан 11». Он убежден, что соглашение не будет выполнено, то есть посольства не откроются в установленный срок.

Израиль, по словам Кайеса, делает ставку на американское вмешательство, которое предотвратит открытие посольств, или сам заключит соглашение с Китаем, выступившем посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Хотя это маловероятно, поскольку Тель-Авиву нечего ему предложить. Соединенные Штаты сталкиваются с вызовами, мешающими их амбициям, стремлению к мировому лидерству и сохранению однополярного мира, а Израиль, со своей стороны, стремится убедить США в том, что его гегемония над Ближним Востоком является одним из столпов американского миропорядка. При этом его усилия не увенчаются успехом, если страны, конкурирующие с ним за влияние в регионе, будут мешать Америке и заключать союзы с ее глобальными конкурентами.

Автор: Раджаб Абу Саррия (رجب أبو سرية)

* террористическая организация, запрещенная в РФ