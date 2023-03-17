Военные атташе дружественных стран высоко оценили продукцию концерна "Калашников"

ЦАМТО, 16 марта. Военные атташе дружественных России стран высоко оценили продукцию предприятий "Калашникова" в ходе посещения 15 марта стрелкового центра концерна в Военно-патриотическом парке "Патриот".

Инициатива в проведении презентации принадлежит Минобороны РФ. В мероприятии приняли участие военные дипломаты из Анголы, Белоруссии, Вьетнама, Гвинеи, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Судана, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды и Камеруна.

Гостям был представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого стрелкового оружия, решения в области динамической зашиты и экипировка для спецподразделений.

В сегменте боевого стрелкового гости ознакомились и провели стрельбы из автоматов Калашникова, входящих в линейку боевой экипировки военнослужащего "Ратник": 5,45-мм АК-12, 7,62-мм АК-15, и с 5,56-мм автомата АК-19. Особый интерес вызвала линейка 9-мм пистолетов Лебедева, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ.

Гости концерна по достоинству оценили линейку военной одежды и снаряжения для специальных подразделений, в частности, модульную разгрузочную систему от ООО "Триада-ТКО" (бывш. "Группа 99"), навесные комплексы динамической защиты для легкобронированной техники и бортовых проекций танков, средства снижения заметности бронетанковой техники в РЛ и ИК диапазонах от АО НИИ Стали.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".