Косачев назвал беспилотники вблизи границ России в условиях СВО законной военной целью

Сенатор указал, что США нарушили действующее соглашение 1972 года между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, так как беспилотник летел с выключенными транспондерами, совершая опасные маневры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Современные беспилотники рассматриваются как оружие, значит - являются для России законной военной целью. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя инцидент с американским беспилотником в районе Крымского полуострова.

"На сегодняшний день очевидно одно - современные беспилотники управляются человеком, но рассматриваются в качестве оружия, а значит - являются для России законной военной целью. К ним применяются нормы международного гуманитарного права. Это понимание было закреплено в 2019 году в рамках принятых группой правительственных экспертов одиннадцати руководящих принципов в отношении смертоносных автоматизированных систем", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что американский беспилотник упал в районе Крымского полуострова, а в условиях вооруженного конфликта существует международная практика установления "зоны ограничения полетов". По словам сенатора, международное сообщество еще 24 февраля 2022 года было надлежащим образом уведомлено о закрытии воздушного пространства в районе проведения СВО, в том числе прилегающей акватории Черного моря. Сенатор подчеркнул, что американцы прекрасно знали об этом уведомлении, а также "о практике установления таких зон (сами в одностороннем порядке вводили такую зону во время вторжения в Ирак), а значит - умышленно направили свой БПЛА к российским границам".

Кроме того, парламентарий указал, что США нарушили действующее соглашение 1972 года между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, так как беспилотник летел с выключенными транспондерами, совершая опасные маневры. Сенатор отметил, что на периодических консультациях о применении этого соглашения делегация США отказывалась от предложения российских специалистов прописать в документе безопасные дистанции, которые бы ограничивали расстояние сближения летательных аппаратов.

Косачев также обратил внимание, что предстоит еще установить, с какими целями беспилотник приближался к России - с разведывательными или ударными. Он с сожалением заметил, что в международном праве статус и правила использования беспилотников до сих пор не определены из-за позиции коллективного Запада во главе с США, "которые не заинтересованы в создании соответствующих юридических норм".

Заместитель председателя СФ заявил, что США совершили намеренную провокацию в отношении России, в результате чего утратили свое же имущество, в чем сами и виноваты.