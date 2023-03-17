Эрдоган пообещал продолжить усилия по организации переговоров между Путиным и Зеленским

Президент Турции считает, что зерновая сделка и обмен пленными показали способность России и Украины "найти общий язык"

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг пообещал продолжать усилия по организации переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил в ходе работы внеочередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

"Зерновая сделка и обмен пленными, которые стали реальностью при нашем посредничестве, показали, что стороны в украинском конфликте способны найти общий язык. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине, я продолжаю на постоянной основе поддерживать контакты с Путиным и Зеленским. Я буду и дальше прилагать усилия для организации переговоров между ними", - подчеркнул турецкий президент.

В Анкаре ранее неоднократно выступали с идеей стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. В Турции также проходили консультации между российскими и украинскими делегациями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге 11 января, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны вести диалог с Кремлем, а западные государства "не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе". В связи с этим "говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится", уточнил Песков.