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Военное обозрение

Пентагон опубликовал кадры инцидента с дроном MQ-9 и российскими истребителями над Чёрным морем

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон опубликовал видео, на котором, как сообщается, вчерашний инцидент с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Напомним, что, по утверждению американской стороны, он осуществлял полёт в международном воздушном пространстве и был «непрофессионально перехвачен российскими истребителями Су-27»:

Произошло касание лопастей, и беспилотник упал в воду.

Российское Минобороны особо подчёркивало, что дрон летел с выключенными транспондерами, войдя в зону, полёты в которой ограничены в связи с проведением специальной военной операции. Минобороны РФ добавляло, что оружия по дрону Су-27 не применяли и в непосредственный контакт не входили.

Спустя двое с лишним суток после инцидента Пентагон решил опубликовать видеоролик.

Источник изображения: topwar.ru

Сначала показано, как к дрону подлетает российский истребитель, виден длинный (топливный) шлейф. Потом камера снимает второй похожий подлёт. И картинка обрывается.

Источник изображения: topwar.ru

Кадры демонстрирует, что никакого оружия российские истребители против MQ-9 не применяли. При этом те же кадры никак не доказывают, что одна из «Сушек» задела американский разведывательно-ударный дрон.

Можно предположить, что именно такой ракурс (видео на канале «Военное обозрение») выбран Пентагоном в связи с тем, что при другом ракурсе можно было бы «засветить» вооружения дрона (если они были под одним из крыльев).


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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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