Литва передаст ВС Украины 16 РЛС израильского производства

ЦАМТО, 16 марта. Как сообщал ЦАМТО, в январе в Литве в рамках кампании под названием "Radarom" был инициирован сбор средств на закупку для ВС Украины новых многофункциональных тактических РЛС израильского производства.

Первоначально предполагалось собрать не менее 5 млн. евро и приобрести для ВСУ пять РЛС. Инициативу журналиста Андрюса Тапинаса поддержали организации Blue/Yellow, 1K fondas, Stiprus kartu, национальное радио и телевидение Литвы. К концу февраля на закупку РЛС было пожертвовано 14 млн. евро.

Как сообщил 14 марта радио и телевидению Литвы основатель организации Blue/Yellow Йонас Оманас, на пожертвованные в рамках акции средства будут закуплены 16 РЛС. Как заявлено, 12 РЛС будут поставлены в базовой версии и 4 РЛС – в специальной. Предположительно, в Литву уже поставлены несколько РЛС, поскольку туда для 4-дневного обучения уже прибыла первая группа из 14 украинских военнослужащих. Предполагается, что позднее подготовку пройдут еще несколько расчетов станций.

Хотя литовские СМИ и организаторы акции не называют поставщика и тип приобретаемых РЛС, судя по кадрам видеорепортажа с презентации проекта, речь идет о разработанной израильской компанией RADA Electronic Industries РЛС ieMHR. В ноябре 2022 года было объявлено о завершении слияния RADA с американским подразделением Leonardo – Leonardo DRS. Leonardo сохранила за собой 80,5% акций объединенной компании через дочернюю компанию Leonardo US Holding, а акционеры RADA получили 19,5% акций. В настоящее время производством РЛС занимается компания DRS RADA Technologies с головным офисом в Нетании (Израиль).

ieMHR представляет собой наземную многоцелевую трехкоординатную РЛС, предназначенную для противодействия БЛА, применения в составе систем ПВО ближнего действия, систем защиты от артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов (C-RAM) и наблюдения за верхней полусферой. Программно-определяемая РЛС S-диапазона включает антенну с АФАР с электронным сканированием, разработанную с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). В версии противодействия БЛА и ПВО станция носит обозначение RPS-82, C-RAM – RPS-80, разведки верхней полусферы – RPS-84.

Угол обзора антенны – 90 град. Таким образом, для полного обзора верхней полусферы используются 4 антенны, которые крепятся на треноге. Диаметр одной антенны ieMHR – 79 см, масса – 58 кг.

По информации компании, станция обеспечивает обнаружение нано-БЛА на дальностях до 10 км, средних БЛА – до 45 км, тяжелых транспортных самолетов – до 100 км, истребителей – до 65 км, малозаметных истребителей – до 35 км, вертолетов – до 45 км, легких/средних минометных боеприпасов – до 10 км, тяжелых минометных боеприпасов – до 12 км, ракет – до 14 км, пешеходов – до 20 км, средних транспортных средств – до 45 км, кораблей – до 80 км.