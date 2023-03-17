Войти
ЦАМТО

Литва передаст ВС Украины 16 РЛС израильского производства

408
0
0
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 16 марта. Как сообщал ЦАМТО, в январе в Литве в рамках кампании под названием "Radarom" был инициирован сбор средств на закупку для ВС Украины новых многофункциональных тактических РЛС израильского производства.

Первоначально предполагалось собрать не менее 5 млн. евро и приобрести для ВСУ пять РЛС. Инициативу журналиста Андрюса Тапинаса поддержали организации Blue/Yellow, 1K fondas, Stiprus kartu, национальное радио и телевидение Литвы. К концу февраля на закупку РЛС было пожертвовано 14 млн. евро.

Как сообщил 14 марта радио и телевидению Литвы основатель организации Blue/Yellow Йонас Оманас, на пожертвованные в рамках акции средства будут закуплены 16 РЛС. Как заявлено, 12 РЛС будут поставлены в базовой версии и 4 РЛС – в специальной. Предположительно, в Литву уже поставлены несколько РЛС, поскольку туда для 4-дневного обучения уже прибыла первая группа из 14 украинских военнослужащих. Предполагается, что позднее подготовку пройдут еще несколько расчетов станций.

Хотя литовские СМИ и организаторы акции не называют поставщика и тип приобретаемых РЛС, судя по кадрам видеорепортажа с презентации проекта, речь идет о разработанной израильской компанией RADA Electronic Industries РЛС ieMHR. В ноябре 2022 года было объявлено о завершении слияния RADA с американским подразделением Leonardo – Leonardo DRS. Leonardo сохранила за собой 80,5% акций объединенной компании через дочернюю компанию Leonardo US Holding, а акционеры RADA получили 19,5% акций. В настоящее время производством РЛС занимается компания DRS RADA Technologies с головным офисом в Нетании (Израиль).

ieMHR представляет собой наземную многоцелевую трехкоординатную РЛС, предназначенную для противодействия БЛА, применения в составе систем ПВО ближнего действия, систем защиты от артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов (C-RAM) и наблюдения за верхней полусферой. Программно-определяемая РЛС S-диапазона включает антенну с АФАР с электронным сканированием, разработанную с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). В версии противодействия БЛА и ПВО станция носит обозначение RPS-82, C-RAM – RPS-80, разведки верхней полусферы – RPS-84.

Угол обзора антенны – 90 град. Таким образом, для полного обзора верхней полусферы используются 4 антенны, которые крепятся на треноге. Диаметр одной антенны ieMHR – 79 см, масса – 58 кг.

По информации компании, станция обеспечивает обнаружение нано-БЛА на дальностях до 10 км, средних БЛА – до 45 км, тяжелых транспортных самолетов – до 100 км, истребителей – до 65 км, малозаметных истребителей – до 35 км, вертолетов – до 45 км, легких/средних минометных боеприпасов – до 10 км, тяжелых минометных боеприпасов – до 12 км, ракет – до 14 км, пешеходов – до 20 км, средних транспортных средств – до 45 км, кораблей – до 80 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Литва
Оман
США
Украина
Компании
Leonardo
Проекты
АФАР
БПЛА
Наноиндустрия
Похожие новости
08.02.2021
The Drive (США): Россия впервые после окончания холодной войны проектирует абсолютно новую ракету «воздух-воздух» малой дальности
13.01.2020
Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника