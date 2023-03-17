Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником

Песков: по ситуации с беспилотником состоялись контакты с США по линии военных, дипломатов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

"Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба - ред.), и министр обороны - они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, задействовалась ли "горячая линия" между Россией и США, которая была установлена еще во времена холодной войны.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.