В Сирии объяснили, почему Асад откладывает переговоры с Эрдоганом

Al-Watan Syria: Сирия не доверяет Турции из-за невыполнения сочинских договоренностей

Участники встречи в "астанинском формате" преследуют свои цели в рамках урегулирования сирийского кризиса, пишет Al-Watan Syria. Эрдоган стремится "изъять" у оппозиции козырь в виде сирийского досье в преддверии выборов. Путин хочет расширить влияние России на Ближнем Востоке. Но почему Асад тянет с решением проблемы?

О встрече заместителей министров иностранных дел Сирии, Турции, России и Ирана в Москве стало известно неделю назад. Из накопившихся разговоров о необходимости и важности ее проведения необходимо подчеркнуть причины, по которым каждая сторона ждет эту встречу или же старается ее отложить.

Мы, конечно, не ставим под сомнение намерения сторон, но благие намерения не обязательно приводят к добрым делам. Подчеркнем, что цель встречи астанинского квартета не в том, чтобы сделать памятные фотографии и добавить это заседание к числу тех, которые состоялись ранее с целью урегулирования сирийского кризиса.

Итак, каковы причины для каждой стороны выжидать или требовать своего присутствия?

Во-первых, причины Турции, настаивающей на назначении даты встречи и ее проведении, многочисленны и актуальны для Анкары. Заседание в Москве станет еще одной встречей, на которой будет присутствовать Турция в преддверии выборов, запланированных на 14 мая. Суть здесь в завоевании мнения турецкого избирателя и «изъятии» файла сирийских беженцев из рук оппозиции, который она ранее использовала, чтобы показать провал турецкой администрации и политики Партии справедливости.

Добавим, что глава турецкой администрации Реджеп Тайип Эрдоган хорошо осознает важность сближения с Дамаском в процессе оказания давления на Вашингтон. Эрдоган видит в любой международной или региональной открытости Дамаску победу для себя и российского союзника. Следовательно, он всегда стремился заявить о намерении решить сирийский кризис. Этим он призывал Вашингтон оказать давление на своего заклятого соперника в лице ополченцев Сирийских Демократических сил (СДС) и сломить их силы на северо-востоке Сирии, чтобы они не представляли угрозы южным границам Турции. Об этом хорошо осведомлен Белый дом. Бывший посол США в Анкаре и Багдаде Джеймс Джеффри подтвердили, что Вашингтон не намерен создавать курдское государство в Сирии.

Во-вторых, несомненно, что Москва так или иначе заинтересована в урегулировании кризиса в Сирии и прекрасно понимает, что главными воротами к этому является Анкара. Кроме того, Россия хочет укрепить узы дружбы с Турцией по причинам, связанным с конфликтом на Украине. Анкара представляет собой важную экономическую площадку для Москвы и является коридором для поставок российского газа и товаров в Европу и остальной мир. Турция также представляет собой "предохранительный клапан" или "дамбу" перед любым безрассудным решением НАТО против России. Также, несомненно, нормализация отношений между Дамаском и Анкарой укрепит роль Москвы на Ближнем Востоке. Это позволит ей оказать большее давление на Вашингтон, чтобы тот ушел из Сирии.

Если мы понимаем причины России и Турции и их стремление ускорить путь нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, то у последнего есть мотивы переждать эту встречу и смотреть на вещи более спокойно. Сирийское правительство испытало политику Анкары: то, как Турция относится к сочинским договоренностям и уклоняется от их выполнения. Это дало Дамаску повод для осторожности и выжидания. Москва не раз призывала Анкару соблюдать взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом в Идлибе и открытию дороги М4 Алеппо-Латакия.

Дамаск прекрасно осознает, что любая встреча с турецкой стороной должна быть основана на гарантиях и вести к результатам на местах. Сирия неоднократно подчеркивала, что ее цель — не встречи и их продвижение, а прекращение поддержки терроризма и вывод турецких войск с оккупированных сирийских территорий. В остальном у нее нет проблем в диалоге с Анкарой, хотя она и не будет дарить Эрдогану подарки для победы на выборах.

Автор: Мунзар Эйд (منذر عيد)