В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря

Песков: американский БПЛА MQ-9 поднимут из Черного моря, если военные сочтут необходимым

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.

Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.