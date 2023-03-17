Войти
РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о подъеме американского БПЛА из Черного моря

357
0
0
Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © iStock.com / rancho_runner

Песков: американский БПЛА MQ-9 поднимут из Черного моря, если военные сочтут необходимым

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил военным вопрос о поднятии из Черного моря американского беспилотника MQ-9, и отметил, что его извлекут, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.

"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать. Но опять же, я не знаю, точно о планах военных, это их прерогатива и вопрос нужно адресовывать именно им", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли поднят американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря.

Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.


Инфографика; Инцидент с MQ-9.
Источник: ria.ru
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.03.2023
В США рассказали о ракете класса «воздух-воздух» у MQ-9 Reaper
16.03.2023
CNN: инцидент с БПЛА США над Черным морем еще больше убедит Вашингтон урезать помощь Киеву
16.03.2023
Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем
29.11.2021
Нависший пилотаж: на Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
31.07.2020
Жэньминь жибао (Китай): США хотят превратить Восточную Европу в опорную базу для сдерживания России
27.01.2015
В России создан ударный беспилотник
12.03.2013
Прогноз основных событий в российской и украинской самолетостроительной отрасли на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника