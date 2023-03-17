Эксперт об инциденте с беспилотником: Вашингтон будет повышать ставки

Минобороны РФ указало на провокационный характер полетов американских БПЛА у берегов Крыма. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море. Вслед за этим состоялся разговор между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.
В Минобороны РФ отмечают, что полеты американских дронов у побережья Крыма имеют провокационный характер, и российская сторона будет реагировать на это "соразмерно".
В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что Вашингтон продолжит ставить Россию перед выбором: сбивать или не сбивать американские дроны.
В случае новых инцидентов с американскими летательными аппаратами над Черным морем США могут попытаться запугать Россию, но ответ на это должен быть жестким, полагает эксперт.
Провокационные действия США продолжатся в любом случае, к этому нужно быть готовыми, добавил эксперт.
Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 ранее нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.