Эксперт об инциденте с беспилотником: Вашингтон будет повышать ставки

Минобороны РФ указало на провокационный характер полетов американских БПЛА у берегов Крыма. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону инцидент с американским беспилотником, упавшим в Черное море. Вслед за этим состоялся разговор между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.

В Минобороны РФ отмечают, что полеты американских дронов у побережья Крыма имеют провокационный характер, и российская сторона будет реагировать на это "соразмерно".

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что Вашингтон продолжит ставить Россию перед выбором: сбивать или не сбивать американские дроны.

"Трактовка ситуации не изменится. Какие выводы сделают в Вашингтоне, я не знаю, думаю, что они будут посылать дроны и дальше, вопрос в том, какие именно, когда и с какой интенсивностью. <…> Думаю, они будут в принципе игнорировать предупреждения Российской Федерации. Они считают, что в своем праве, и будут действовать так и дальше, ставя Россию перед перед выбором – сбивать или не сбивать", – считает Владимир Брутер.

В случае новых инцидентов с американскими летательными аппаратами над Черным морем США могут попытаться запугать Россию, но ответ на это должен быть жестким, полагает эксперт.

"Они будут тем или иным образом повышать ставки. Как они будут реагировать на второй, упавший в Черное море, я не знаю. Думаю, что они будут пытаться запугать Россию, как они это делают обычно, и говорить о том, что кары небесные будут страшными, а американское оружие находится по всему миру. Они по-другому никогда себя не ведут. Вопрос остается для России, как действовать в следующий раз. Я считаю, что предупреждение должно быть жестким. Никаких послаблений в тех суверенных решениях, которые приняла Россия, для Вашингтона или Пентагона не должно быть", – уверен Владимир Брутер.

Провокационные действия США продолжатся в любом случае, к этому нужно быть готовыми, добавил эксперт.

"У нас есть сомнения в том, что Вашингтон устроит очередную провокацию? Он ее устроит – не здесь, так в другом месте. Если не будем реагировать, он будет их устраивать и дальше", – заключил Владимир Брутер.

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 ранее нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.