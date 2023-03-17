В Кремле сожалеют в связи с ориентацией Финляндии и Швеции на членство в НАТО

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с курсом Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, отметил, что Россия не представляет для этих государств угрозу.

"Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы неоднократно говорили, что Россия никоим образом не представляет угрозу для этих стран, ибо у нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией, и они не представляли для нас угрозу. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи", - сказал Песков.