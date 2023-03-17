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Военное обозрение

Представитель командования ВСУ: ВМФ России в Черном море «действует нетипично»

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Источник изображения: topwar.ru

В командовании ВСУ пытаются анализировать изменения в повседневной деятельности российского Черноморского флота после инцидента с американским беспилотником. Свой комментарий в украинском телемарафоне дала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

Как отметила представитель украинского командования, российский флот в Черном море «действует нетипично». Гуменюк рассказала, что ВМФ РФ якобы вывел в море 20 военных кораблей, включая ракетоносители. Она не исключила, что данные действия могут быть связаны с недавним падением в море американского беспилотного летательного аппарата.

Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены

- подчеркнула Гуменюк.

По словам представителя ВСУ, российские корабли рассредоточиваются в акватории Черного моря, пытаясь «максимально покрыть театр морских действий». Гуменюк отметила, что российский флот якобы пытается скрывать свои перемещения от украинской разведки, точнее, видимо, от Запада, который всю имеющуюся информацию о перемещениях российских кораблей передает киевскому режиму.

Ранее ряд высокопоставленных должностных лиц России заявлял о возможности подъема фрагментов рухнувшего в море беспилотника США. В частности, об этом говорили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Проекты
БПЛА
ЧФ
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