«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений

Источник изображения: topwar.ru

Командование Вооруженных сил России решило значительно нарастить количество комплексов контрбатарейной борьбы «Пенициллин» в зоне проведения спецоперации. Их теперь будет здесь вдвое больше, чем ранее.

Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Данную новость на фронте восприняли очень хорошо, так как эти новейшие комплексы звукотепловой разведки продемонстрировали высокую эффективность в реальных боевых условиях, помогая уничтожать вражескую артиллерию.

Такие средства контрбатарейной борьбы показали свое преимущество перед стоящими на вооружении украинских военных РЛС AN/TPQ-36, так как их работа основана на совершенно иных принципах. Их практически невозможно обнаружить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, так как радиоволны они не используют. В то же время для определения координат выстрелившего орудия противника комплексу требуется пять секунд.

В ходе СВО российские военные тестируют этот и другие новые образцы вооружений. Участники спецоперации успешно осваивают на практике «Бумеранг», «Пенициллин» и другие виды техники, о существовании которых недавно даже не слышали.

Упомянутый «Бумеранг» - это малый ударный беспилотник-камикадзе коптерного типа. Его успешно протестировали на передовой бойцы воздушно-десантных подразделений и теперь применяют на всех направлениях СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Существенный урон противнику наносят также новые виды высокоточных боеприпасов, впервые поступившие в войска в ходе спецоперации и уже успешно опробованные.