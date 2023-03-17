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ТАСС

Virgin Orbit приостановила работу для корректировки инвестиционного плана

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Virgin Orbit
Virgin Orbit.

Ее сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Американская компания по запуску спутников Virgin Orbit приостановила в четверг работу, отправив сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

"Virgin Orbit временно прекращает деятельность с 16 марта 2023 года", - говорится в заявлении компании. Она пообещала предоставить обновленную информацию на этот счет "в ближайшие недели". По словам генерального директора компании Дэна Харта, это позволит компании доработать новый инвестиционный план.

Первый в истории запуск Virgin Orbit космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей в январе из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne.

Двигатель первой ступени ракеты включился спустя четыре секунды после сброса и работал положенные три минуты перед тем, как первая ступень отделилась. Впоследствии должна была отсоединиться и вторая ступень ракеты, которая поднимает полезную нагрузку до околоземной орбиты (примерно 550 км), однако этого не произошло. Virgin Orbit сообщила, что попробует совершить еще одну попытку запуска спутников из Великобритании к концу этого года. 

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Великобритания
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