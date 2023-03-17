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ТАСС

Шольц указал на необходимость скорейшей поставки Украине боеприпасов

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам канцлера Германии, объем двусторонней помощи правительства ФРГ Украине составил более €14 млрд

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость скорейшей поставки Киеву боеприпасов, вновь заверив, что ФРГ вместе с европейскими партнерами продолжит оказывать военную помощь Украине.

"Вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжим обеспечивать Украину оружием и техникой, чтобы она могла выстоять и защитить себя", - сказал Шольц в четверг, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. "Особенно важно оперативно снабжать Украину необходимыми боеприпасами", - добавил он. "На [заседании] Европейского совета мы вместе с нашими партнерами по ЕС примем дальнейшие меры для обеспечения еще более качественного и непрерывного снабжения", - резюмировал глава правительства Германии.

В то же время он напомнил, что объем двусторонней помощи правительства ФРГ Украине составил более €14 млрд. Кроме того, по его словам, существует обширная поддержка Киева со стороны ЕС "в виде прямой бюджетной помощи на общую сумму €18 млрд только за этот год".

Заседание Европейского совета состоится 23-24 марта в Брюсселе. 

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