Стало известно об основной проблеме российских БК-10 и БК-16

Основной проблемой катеров БК-10 и БК-16 является отсутствие силовых агрегатов необходимого качества и комплектности. Об этом ТАСС на полях выставки «Экспотехностраж-2023» стало известно от президента «Калашникова» Алана Лушникова.

По его словам, под скоростную штурмовую лодку БК-10 проекта 02450 имеется российский силовой агрегат. «Завершены и представлены руководству Военно-морского флота России компоновочные решения по модернизации катера БК-10, запланирована корректировка рабочей конструкторской документации. Ждем заключение заказчика по предложенным компоновочным решениям», — сказал руководитель.

Глава концерна добавил, что в настоящее время под БК-16 проекта 02510 отсутствуют российские водометный движитель и двигатель, способные без снижения тактико-технических характеристик заместить ранее использованную в катере силовую установку.

Ранее Лушников сообщил, что в России ведутся работы по созданию модификаций катеров БК-16 для силовых структур.

В марте в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, в ходе учений поразила десантный корабль условного противника в заливе Петра Великого вблизи Приморья.