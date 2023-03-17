LOM PRAHA выполнит ремонт вертолетов Ми-8МТ ВС Македонии

ЦАМТО, 16 марта. Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела переговоры с главой военного ведомства Северной Македонии Славянкой Петровской, в ходе которых были обсуждены, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Как планируется, до конца марта на государственном предприятии LOM PRAHA в Чехии начнется капитальный ремонт с частичной модернизацией двух вертолетов Ми-8МТ ВС Македонии. Межправительственное соглашение и технический контракт на ремонт этих машин были подписаны 23 декабря 2022 года министром обороны Македонии С.Петровской и послом Чехии в Скопье Я.Лудва. Стоимость ремонта на предприятии LOM PRAHA не разглашается, но в январе греческий портал Ptisi сообщил, что она оценивается в 6 млн. евро.

Как уточнил директор LOM PRAHA Иржи Протива, в ближайшее время на базе Скопье-Петровец начнется разборка двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТ (с.н. 305 и 306) ВВС Северной Македонии, которые затем будут доставлены наземным транспортом на предприятие LOM PRAHA. Здесь будет проведен их капитальный ремонт и частичная модернизация в целях продления срока службы еще на три года. После завершения работ обе машины отправятся обратно на авиабазу Скопье. Как планируется, процесс ремонта вертолетов займет 13 месяцев.

По имеющейся информации, вертолеты были изготовлены в 1985 году на Казанском вертолетном заводе и в 2001 году приобретены на Украине. Позднее машины прошли модернизацию при участии израильской Elbit. Последний капитальный ремонт вертолеты проходили в 2011 году в России на предприятии АО "Санкт-Петербургская авиаремонтная авиакомпания" ("СПАРК"). Их эксплуатация была приостановлена в 2018 году.

Несмотря на получение заказа, у LOM PRAHA могут возникнуть проблемы с поставкой ключевых деталей и компонентов вертолета (в т.ч. лопастей несущего и хвостового винтов), что связано с отзывом Россией разрешений и запретом на поставку запасных частей на авиаремонтные предприятия, расположенные в странах НАТО. Одним из решений проблемы может стать использование бывших в употреблении запасных частей и узлов.

В настоящее время на вооружении ВС Северной Македонии также имеется два вертолета Ми-17 (с.н.302 и 303), два Ми-8МТ (с.н. 307 и 308) и два Ми-24В (с.н. 209 и 210). Срок летной годности вертолетов Ми-17 истекает в этом году, а ударных Ми-24 – в 2025 году.

В рамках проекта ремонта вертолетов Ми-8МТ С.Петровска также посетила завод LOM PRAHA в Кбеле, где ознакомилась с его возможностями по ремонту авиационной техники и двигателей. Представители Северной Македонии также были проинформированы о двух реализуемых LOM PRAHA для ВВС Чехии проектах. Первый, "Система Ми-17", предполагает модификацию транспортной версии Ми-17 в пассажирский вариант. Второй проект, "Кровка", в основном касается модернизации вертолетов Ми-171Ш, модификации системы связи, планера и установки баллистической защиты из композитных материалов.