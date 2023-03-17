Войти
ЦАМТО

LOM PRAHA выполнит ремонт вертолетов Ми-8МТ ВС Македонии

371
0
0
Вертолет Ми-8МТ
Вертолет Ми-8МТ ВВС Македонии.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 16 марта. Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела переговоры с главой военного ведомства Северной Македонии Славянкой Петровской, в ходе которых были обсуждены, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Как планируется, до конца марта на государственном предприятии LOM PRAHA в Чехии начнется капитальный ремонт с частичной модернизацией двух вертолетов Ми-8МТ ВС Македонии. Межправительственное соглашение и технический контракт на ремонт этих машин были подписаны 23 декабря 2022 года министром обороны Македонии С.Петровской и послом Чехии в Скопье Я.Лудва. Стоимость ремонта на предприятии LOM PRAHA не разглашается, но в январе греческий портал Ptisi сообщил, что она оценивается в 6 млн. евро.

Как уточнил директор LOM PRAHA Иржи Протива, в ближайшее время на базе Скопье-Петровец начнется разборка двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТ (с.н. 305 и 306) ВВС Северной Македонии, которые затем будут доставлены наземным транспортом на предприятие LOM PRAHA. Здесь будет проведен их капитальный ремонт и частичная модернизация в целях продления срока службы еще на три года. После завершения работ обе машины отправятся обратно на авиабазу Скопье. Как планируется, процесс ремонта вертолетов займет 13 месяцев.

По имеющейся информации, вертолеты были изготовлены в 1985 году на Казанском вертолетном заводе и в 2001 году приобретены на Украине. Позднее машины прошли модернизацию при участии израильской Elbit. Последний капитальный ремонт вертолеты проходили в 2011 году в России на предприятии АО "Санкт-Петербургская авиаремонтная авиакомпания" ("СПАРК"). Их эксплуатация была приостановлена в 2018 году.

Несмотря на получение заказа, у LOM PRAHA могут возникнуть проблемы с поставкой ключевых деталей и компонентов вертолета (в т.ч. лопастей несущего и хвостового винтов), что связано с отзывом Россией разрешений и запретом на поставку запасных частей на авиаремонтные предприятия, расположенные в странах НАТО. Одним из решений проблемы может стать использование бывших в употреблении запасных частей и узлов.

В настоящее время на вооружении ВС Северной Македонии также имеется два вертолета Ми-17 (с.н.302 и 303), два Ми-8МТ (с.н. 307 и 308) и два Ми-24В (с.н. 209 и 210). Срок летной годности вертолетов Ми-17 истекает в этом году, а ударных Ми-24 – в 2025 году.

В рамках проекта ремонта вертолетов Ми-8МТ С.Петровска также посетила завод LOM PRAHA в Кбеле, где ознакомилась с его возможностями по ремонту авиационной техники и двигателей. Представители Северной Македонии также были проинформированы о двух реализуемых LOM PRAHA для ВВС Чехии проектах. Первый, "Система Ми-17", предполагает модификацию транспортной версии Ми-17 в пассажирский вариант. Второй проект, "Кровка", в основном касается модернизации вертолетов Ми-171Ш, модификации системы связи, планера и установки баллистической защиты из композитных материалов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Македония
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
КВЗ
Проекты
NATO
Похожие новости
03.06.2019
The Defense News (США): подробности многомиллионного плана Америки по избавлению союзников от российской военной техники
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
30.05.2012
HeliRussia-2012
15.07.2011
Из Сибири с любовью (Air Forces Monthly, июль 2011 г.)
23.11.2010
Новый украинский вертолетный двигатель пройдет испытания в Китае
27.07.2009
Russian Crazy на вертолетах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника