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ТАСС

В Бурятии 12 предприятий ОПК будут бесплатно обучать потенциальных сотрудников

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LEAN проект на У-УАЗ
Проект «Организация эффективной системы производства на участке сборки подвесных топливных баков» на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Компаниям возместят стоимость обучения в рамках федерального проекта "Содействие занятости"

УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Оборонно-промышленные предприятия (ОПК) Бурятии будут бесплатно обучать потенциальных сотрудников. В республике 12 таких компаний, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Минпромторг России определил список из 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса в Бурятии, которые могут обучать своих потенциальных сотрудников необходимым профессиям за государственный счет. Затраты предприятий на обучение возместят с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости" [нацпроекта "Демография"]", - сообщили в пресс-службе.

Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОПК. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса восполнить потребности в специалистах, а гражданам - быстрее найти работу.

12 предприятий, вошедших в программу, сосредоточены в Улан-Удэ. Желающим пройти обучение необходимо обратиться в центры занятости и заключить договор.

Ранее Минпромторг РФ направил в Минобороны РФ перечень конкретных востребованных работников ОПК призывного возраста, задействованных в выполнении гособоронзаказа, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Ожидается, что при положительном решении Минобороны принятые меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных Силах и обладающих наиболее востребованными специальностями, считают в Минпромторге. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОПК АО
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