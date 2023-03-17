Глобальный Юг устал от "фальшивых мантр" Запада, и он выбирает Россию

Shukan Gendai: глобальный Юг раздражают "фальшивые мантры" Запада, и он выбирает Россию

Большинство стран глобального Юга остаются на стороне России, считая ее своим важнейшим союзником и опорой, пишет Shukan Gendai. Фальшивая риторика Запада с ее мантрами "свободы и демократии" раздражает их все больше, констатирует автор статьи.

Глобальный Юг, серьезно влияющий на мировые дела

Каким будет мир после завершения конфликта на Украине? В Европе и США распространено мнение о том, что он расколется на два лагеря — лагерь "либерализма" и лагерь "авторитаризма".

Но все далеко не так просто. Ключом к формированию нового мирового порядка может стать позиция огромного числа развивающихся стран так называемого "глобального Юга", которые уже сейчас стоят между двумя обозначенными выше лагерями и демонстрируют все большую независимость от первого.

Мнение о том, что "глобальный Юг держит ключ от мира", быстро растет по мере затягивания военного конфликта на Украине. Этот вопрос по существу оказался в центре внимания на Всемирном экономическом форуме в Давосе, состоявшемся в январе, и на февральской конференции по безопасности в Германии.

Военная спецоперация России против Украины объединила либеральный Запад в поддержку последней. "Если мы не накажем Москву, мы подадим сигнал другим агрессорам, что они тоже могут совершать такие действия", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако Россия успешно укрепляет сотрудничество со многими мировыми "тяжеловесами", такими как Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия и многими другими. А как насчет других стран глобального Юга, формально не принадлежащих ни к одному лагерю?

Видный европейский аналитический центр, "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR), 22 февраля опубликовал интересный доклад. В нем говорится, что Индия, Турция и многие другие ведущие представители глобального Юга "действуют в своих собственных национальных интересах по каждому вопросу и не связаны обязательствами ни одной из сторон".

С декабря прошлого года по январь текущего ECFR провел опросы в общей сложности в 15 странах, включая США, Европу, Китай, Россию, Индию и Турцию, и проанализировал мнения примерно 20 тысяч человек.

Что касается военного конфликта на Украине, то большинство респондентов в Индии (54%) и Турции (48%) заявили, что "даже при том, что Украина уступит часть территории России, боевые действия должны как можно быстрее прекратиться". Это контрастирует с тем, что в девяти странах Европы так же ответили на этот вопрос только 30% опрошенных, в Великобритании — 44%, а в США 34%. Большинство же респондентов здесь заявили, что Киев должен вернуть себе всю свою территорию, даже если военные действия серьезно затянутся.

Почему Индия является "пророссийской"?

Как другие страны относятся к России?

Респонденты в Индии (80%), Китае (79%) и Турции (69%) видят в ней "союзника с общими интересами и ценностями или незаменимого партнера, с которым они должны сотрудничать в стратегическом плане". Напротив, большинство опрошенных в Соединенных Штатах (71%), девяти европейских странах (66%) и Великобритании (77%) воспринимают Россию как "воюющего врага" или "соперника, с которым мы должны конкурировать". В этих объективных данных ясно просматривается прямо противоположная позиция Запада и глобального Юга по России.

То, что в Китае подавляющее большинство населения страны видят в России "товарища", можно воспринять как само собой разумеющееся. Но как тогда понимать, что примерно такое же большинство испытывает к России "товарищеские" чувства также и в Индии, и в Турции? В частности, меня удивляет высокий показатель (80%) позитивного отношения к России в Индии, ведь она является членом пресловутого четырехстороннего Соглашения по безопасности Quadruple Strategic Framework (QUAD) вместе с США, Австралией и Японией. А это часть "сети окружения" против Китая.

Почему же тогда Индия "пророссийская"?

Ответ — из-за напряженности в отношениях с Китаем. Индия и Китай столкнулись в военном конфликте в горах на границе в декабре прошлого года. В 2020 году они тоже сталкивались там, в результате чего с обеих сторон погибло 24 человека. Нью-Дели не хочет обострять отношения с Москвой, чтобы держать Пекин в узде.

С начала российской спецоперации на Украине Индия увеличила свою торговлю с Россией в пять раз. В совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел четырех стран — участниц Соглашения QUAD, состоявшейся в Нью-Дели 3 марта, говорится, что они "уважают основанный на правилах международный порядок" и что "применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы". Однако очень примечательно, что в этом важном документе никак не упомянута Россия, а тем более ее военная кампания на Украине. Что это, как не результат вынужденного учета членами QUAD особых отношений Индии с Россией?

Одновременно с этим следует отметить, что и Москва рассматривает Нью-Дели как "союзника или незаменимого партнера, с которым она должна стратегически сотрудничать" (так ответили 80% российских респондентов).

Демократия и будущее мира

Существуют также серьезные различия в концепции демократии между Соединенными Штатами и Европой, Китаем, Россией, Индией и Турцией.

Респонденты в Китае (77%), Индии (57%) и Турции (36%) считают себя настоящими демократиями. С точки зрения США и Европы, наверное, это представляется ненормально высоким уровнем.

Что касается оценки национальной мощи России, то она принципиально различается на Западе и на глобальном Юге. Если в Европе и Соединенных Штатах большинство опрошенных считает, что Россия ослабла по сравнению с периодом до украинского конфликта, то в Индии, Турции, Китае и самой России респонденты считают, что РФ, наоборот, стала сильнее, чем до СВО.

Какой ответ дали респонденты на вопрос "Что вы думаете о том, как будет выглядеть мир через десять лет?"

В США (26%), Великобритании (29%) и девяти странах Европы (28%) многие респонденты считают, что США и Китай возглавят два противостоящих блока. Напротив, в России (33%), Китае (30%) и Турции (23%) многие опрошенные считают, что "мировая мощь более равномерно распределится между несколькими странами". Китай и Россия стремятся к "многополярному миру", и большинство их граждан считают, что эта цель достижима. В Индии 31% опрошенных полагает, что "американское господство в мире сохранится".

Примечательно, что 28% респондентов в Европе, 39% — в Великобритании и 34% в США дают на этот вопрос ответ "не знаю, пусть будет, что будет". Это необычно высокий показатель "инертного голосования" для такого рода опросов. Он свидетельствует об одном — на Западе у большинства людей нет никакого интереса к будущему и уверенности в завтрашнем дне.

Так Турция все-таки член НАТО или нет?

Какой другие страны видят Турцию?

Большинство опрошенных россиян (74%), индийцев (59%) и китайцев (55%) рассматривают Анкару как "союзника или незаменимого партнера, с которым мы должны сотрудничать в стратегическом плане". Что удивительно, на этом фоне в США таких респондентов 39%, в Великобритании — 37%, а в девяти европейских странах — тоже 39%. Это на удивление не много.

С учетом того, что Турция является членом НАТО, это неожиданный результат. Хотя в России и Китае Турцию должны были бы видеть как члена западного лагеря, на самом деле очень многие россияне и китайцы рассматривают ее чуть ли союзником российско-китайского блока.

По данным New York Times от 30 октября прошлого года, с начала украинского конфликта Анкара утроила объем торговли с Москвой. Это увеличение намного превышает рост торговли с Россией Китая, составляющий "только" 64%. Турция, которая поставляет оружие Украине, является одним из самых надежных торговых партнеров России.

Бразилия и ЮАР не участвуют в санкциях против России

Бразилия и ЮАР не попали в исследование ECFR. Но забывать о них в контексте отношения к России или украинскому конфликту ни в коем случае нельзя.

Хотя Бразилия и осудила спецоперацию на Украине, вместе с Индией и ЮАР она не присоединилась к санкциям и не поставляет Киеву никакого оружия или военных средств. Между тем объем бразильско-российской торговли с начала СВО удвоился.

ЮАР вообще провела военные учения вместе с российскими войсками в России, Китае и Индийском океане. Бывший Советский Союз поддерживал Южную Африку в то время, когда там царил апартеид. И все говорит о том, что люди на юге Африки не забыли этой помощи. Поэтому Южную Африку вообще можно считать пророссийской.

Люди на глобальном Юге остро чувствуют "двойные стандарты" Запада по отношению к ним и вообще развивающемуся миру. Почему Япония не оказала достаточной поддержки развивающимся странам в борьбе с коронавирусной инфекцией, хотя продолжала оказывать большую помощь Украине? Или почему к беженцам с Украины на Западе и в Японии относятся в целом тепло, а к беженцам из Африки и Центральной Америки — весьма холодно.

Из-за украинского конфликта в мире выросли цены на энергоносители и продовольствие. Но на глобальном Юге очень многие считают, что они выросли из-за западных санкций, а не из-за спецоперации России.

Как можно привлечь глобальный Юг на свою сторону?

Таким образом, люди и правительства стран, вместе известных как глобальный Юг, смотрят на сегодняшний мир с самыми разными чувствами и мнениями. Глобальный Юг не монолитен. Развивающиеся страны довольно динамично меняют свои предпочтения и ориентиры в зависимости от конкретно складывающихся обстоятельств. Глобальный Юг весьма "диверсифицирован и подвижен" внутри себя.

На Западе часто задают вопрос: "Как мы можем привлечь глобальный Юг на сторону свободы и демократии?" Как показывает практика, одной только пропаганды таких расхожих мантр, как "свобода, демократия и соблюдение международно признанных правил", зачастую оказывается недостаточно. К глобальному Югу требуются честные и справедливые походы, основывающиеся на детально проработанной стратегии и тактике.

А вот наш министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси даже не присутствовал на последней встрече министров иностранных дел G20, сославшись на какие-то обсуждения каких-то вопросов в парламенте. Все важные страны глобального Юга, такие как Индия, Бразилия, Турция и Южная Африка, упомянутые в этой статье, являются членами G20. А Токио по какой-то непонятной причине пропускает столь важный международный форум. Разве это не свидетельство нашего пренебрежительного отношения к судьбам развивающегося мира?

При таких подходах представляется крайне маловероятным, что Япония сможет сыграть активную роль на саммите G7 в Хиросиме в мае.

Автор: Юкихиро Хасэгава (Yukihiro Hasegawa)