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Военное обозрение

Истребители стран НАТО были подняты для перехвата российского самолета возле границы Эстонии

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Источник изображения: topwar.ru

Истребители британской и немецкой армий были подняты по тревоге на перехват самолетов ВСК России, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии.

Как сообщает американский портал Upi, в среду, 15 марта, истребители британских и германских ВВС проводили предусмотренную сотрудничеством в рамках военного блока НАТО совместную запланированную инспекцию вблизи эстонских границ. С авиабазы Эмари на перехват российского самолета-заправщика АН148 были подняты в воздух два истребителя Typhoon.

По словам ряда представителей властей этих стран, после того, как было осуществлено визуальное опознание и сопровождение, истребители НАТО были направлены на перехват российского авиалайнера. Этот инцидент стал первым случаем совместного перехвата воздушной полицией НАТО при участии истребителя Typhoon ВВС Германии.

Также сообщается, что перехват произошел непосредственно сразу после инцидента с крушением американского военного беспилотника MQ-9, упавшего в Черном море после взаимодействия с российскими истребителями Су-27. Главы оборонных ведомств стран по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили это происшествие.

Подобные инциденты с перехватами авиации наиболее вероятного противника нередко происходили во времена Холодной войны между странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, членами которой были СССР и другие социалистические страны.

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