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ТАСС

Индия намерена начать отправку туристов в космос с 2030 года

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что цена за билет, вероятно, составит порядка $700 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена к 2030 году начать полеты туристов в космическое пространство. Как сообщил журналистам глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх, ISRO уже ведет работы над туристическим модулем.

"В настоящее время ведутся работы над собственным индийским модулем для космического туризма, который будет безопасным и многоразовым", - приводит в четверг слова Сомнатха газета Hindustan Times.

"Цена за билет, вероятно, составит около 60 млн рупий (порядка $700 тыс.). Люди, которые отправятся в это путешествие, также смогут называть себя астронавтами", - добавил Сомнатх. По его мнению, это "конкурентоспособные цены".

В ближайшие планы ИСРО входит осуществление первого полета индийского пилотируемого космического корабля Gaganyaan ("Гаганьян", "небесный корабль"). В список кандидатов на участие в нем включены четыре пилота индийских ВВС, ранее прошедших подготовку на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН.

"Первый запуск пилотируемого корабля запланирован в 2024 году, дата старта зависит от результатов испытаний в мае этого года системы аварийного спасения экипажа, тестов прототипа космического корабля и его пробного запуска в непилотируемом режиме с робототехнической полезной нагрузкой", - сообщил в среду государственный министр Индии по науке и технологиям Джитендра Сингх.

Он отметил, что все работы по проектированию систем космического корабля завершены и сейчас продолжается создание орбитального модуля. Также проводятся испытания систем ракеты-носителя.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна готовилась отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней.

Однако в ноябре 2022 года ISRO сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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