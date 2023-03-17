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ЦАМТО

Глава Пентагона Остин подвел некоторые итоги совещания стран-доноров по оказанию военной помощи Украине

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

ЦАМТО, 16 марта. Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard 2, Норвегия – две батареи ЗРК NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после совещания стран-доноров по оказанию военной помощи Киеву.

"Сегодня мы услышали... о некоторых крупных новых обязательствах. Швеция объявила, что передаст Украине десять танков Leopard 2 и ключевые противовоздушные компоненты. Норвегия в партнерстве с США передаст две системы NASAMS", – сказал глава Пентагона на пресс-конференции.

Ранее Л.Остин сообщил, что девять западных стран пообещали Украине свыше 150 танков Leopard.

Он похвалил Нидерланды за запуск новых контрактов с тем, чтобы "новые вооружения продолжали прибывать на поле боя". Словению Л.Остин поблагодарил за то, что та помогает закрыть несколько "первоочередных потребностей Украины, в том числе в бронетехнике", – сообщает "РИА Новости".

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Страны
Нидерланды
Норвегия
Словения
США
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
NASAMS
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