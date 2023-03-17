Глава Пентагона Остин подвел некоторые итоги совещания стран-доноров по оказанию военной помощи Украине

ЦАМТО, 16 марта. Швеция выделяет Украине десять танков немецкого производства Leopard 2, Норвегия – две батареи ЗРК NASAMS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин после совещания стран-доноров по оказанию военной помощи Киеву.

"Сегодня мы услышали... о некоторых крупных новых обязательствах. Швеция объявила, что передаст Украине десять танков Leopard 2 и ключевые противовоздушные компоненты. Норвегия в партнерстве с США передаст две системы NASAMS", – сказал глава Пентагона на пресс-конференции.

Ранее Л.Остин сообщил, что девять западных стран пообещали Украине свыше 150 танков Leopard.

Он похвалил Нидерланды за запуск новых контрактов с тем, чтобы "новые вооружения продолжали прибывать на поле боя". Словению Л.Остин поблагодарил за то, что та помогает закрыть несколько "первоочередных потребностей Украины, в том числе в бронетехнике", – сообщает "РИА Новости".