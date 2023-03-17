Минобороны Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с новым ракетным пуском

Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Япония резко осуждает запуск КНДР баллистической ракеты, который угрожает миру и безопасности региона, говорится в заявлении Минобороны страны.

"Ряд действий КНДР, включая неоднократные пуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества. Кроме того, пуск баллистической ракеты нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Япония, со своей стороны, выражает КНДР решительный протест и подвергает резкому осуждению", - отмечается в заявлении.

Японское военное ведомство продолжит сбор и анализ информации.

По данным министерства, дальность полета северокорейской баллистической ракеты составила примерно 1 тыс. км, а максимальная высота превысила 6 тыс. км.

Как сообщалось, запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета упала за пределами ИЭЗ Японии.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в четверг утром.

Согласно Минобороны Японии, северокорейская ракета находилась в полете 69 минут и упала в Японском море около 08:18 (02:18 МСК) западнее острова Осима префектура Хоккайдо, примерно в 250 км от границы ИЭЗ страны.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск произошел из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в 7:10 утра (1:10 по МСК). По их данным, ракета пролетела около 1 тыс.км, прежде чем упасть в море.