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ТАСС

Еврокомиссар считает, что Болгария могла бы нарастить производство боеприпасов для Украины

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Источник изображения: © Aris Oikonomou, Pool via AP

Тьерри Бретон заявил о необходимости найти заводы, готовые быстро нарастить производство, определить их потребности и мощности, а также потенциальные проблемы в цепочках поставок

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Болгария имеет "хороший потенциал" для наращивания производства боеприпасов, в которых нуждается Украина. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал газете Politico.

"У Болгарии хороший потенциал для значительного увеличения производства в сроки, которые могут соответствовать тому, что мы ищем", - отметил Бретон.

Еврокомиссар сообщил, что сейчас необходимо найти заводы, готовые быстро нарастить производство, определить их потребности и мощности, а также потенциальные проблемы в цепочках поставок. Он посетил в Болгарии три производственные площадки, одна из них принадлежит государственному предприятию "Вазовский машиностроительный завод". По его мнению, болгарские предприятия могли бы "нарастить поставки нынешним клиентам, которые входят в ЕС". "Страны, у которых есть запасы, смогут передать их Украине, а производители смогут увеличить производство, чтобы пополнить эти запасы. Для меня было очень важно получить эту гарантию", - добавил еврокомиссар.

Бретон намерен также посетить Словакию, Чехию, Польшу, Францию и Румынию.

Газета Die Welt в январе сообщала, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечивая до трети потребностей ее вооруженных сил.

Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес ранее сообщила, что Евросоюз может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества. По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов. 

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Страны
Болгария
Польша
Румыния
Словакия
Украина
Франция
Чехия
Проекты
Евросоюз
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