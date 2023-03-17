Британцы: хватит натравливать на нас русских!

Читателей DM возмутила "пропагандистская выходка" британских СМИ о российской ракете

Если Россия взорвет у берегов Британии свою ядерную торпеду "Посейдон", страну буквально смоет в море — к такому выводу пришла автор статьи Daily Mail. Читатели негодуют: "Хватит натравливать нас на русских! На ядерную провокацию скорее могут пойти США".

Рэйчел Буньян

Эксперты говорят, что ядерная суперторпеда Путина "Посейдон" МОЖЕТ разрушить прибрежные города, вызвать радиоактивные наводнения и убить миллионы людей в Лондоне.

Путинские пропагандисты продолжают угрожать Великобритании ядерной катастрофой.

Эксперты предупредили, что, если Путин запустит "Посейдон", Лондон будет уничтожен.

Радиоактивное цунами высотой 300 метров обрушивается на британские берега, сметая все на своем пути и превращая целые города в пустыни.

Эта ужасная картина создана разглагольствующими российскими пропагандистами, которые похваляются разрушительной силой самого страшного оружия Путина — подводной апокалиптической супер-торпеды под названием "Посейдон".

С тех пор, как Путин начал российскую военную спецоперацию на Украине, его пропагандисты продолжают угрожать Великобритании ядерной катастрофой, и в последние месяцы эта риторика продолжает усиливаться. Буквально вчера российский генерал в отставке Евгений Бужинский призвал Путина запустить по Великобритании супер-торпеду "Посейдон", который, как говорят, все еще находится в стадии испытаний и которая, по его словам, сможет уничтожить Британские острова.

И теперь международные военные эксперты предупреждают, что эта автономная торпеда Путина действительно может разрушить прибрежные города Великобритании, вызвать массовые радиоактивные наводнения и убить миллионы людей в Лондоне.

Хотя эксперты и отрицают заявления России о том, что "Посейдон" может вызвать чудовищно высокие 300-метровые волны — примерно с высоту Эйфелевой башни — или что он уничтожит всю страну, они говорят, что последствия такого ядерного удара все равно будут "чудовищными".

Если бы Россия запустила "Посейдон" со своей апокалиптической подводной лодки и торпеда бы взорвалась, например, в устье Темзы, то, по словам ученых, приливная волна поднялась бы с поверхности воды и уничтожила бы Лондон.

"Если "Посейдон" будет вооружен большой боеголовкой во много мегатонн, это, несомненно, нанесет огромный ущерб", — сказал Daily Mail профессор Эндрю Футтер, ученый из Лестерского университета и эксперт по ядерному оружию.

"Если в устье Темзы или рядом с ним взорвется большое ядерное устройство, огромная волна в Темзе хлынет в сторону зданий, и миллионы людей могут погибнуть. Возникло бы очень много повреждений. Реальность такова, что мощный мегатонный взрыв, даже в воде, был бы очень разрушительным".

"Главным поражающим фактором станет даже не радиация. Огромное количество людей погибнет в первую очередь от самого взрыва, ударной волны или ожогов".

Футтер добавил: "Скорее всего, после взрыва Темза останется сильно облученной, но в центре Лондона в живых останется так мало людей, что это не будет иметь большого значения".

Доктор Род Торнтон, эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона, говорит, что торпеда "Посейдон" "уничтожит" любые города, близкие к месту взрыва, будь то Лондон в Великобритании или Нью-Йорк в США.

Торнтон говорит, что если бы "Посейдон" взорвался недалеко от побережья юго-восточной Англии, тысячи людей на побережье могли бы погибнуть от самого ядерного взрыва. Он объясняет, что приливная волна будет тем больше, чему глубже будут воды, в которых будет подорван "Посейдон".

Доктор Торнтон сказал, что если бы Россия запустила "Посейдон" с подводной лодки посреди Северного моря, это "вызвало бы "небольшое" цунами".

"Но такая волна, если она захлестнет Лондон, убьет там всех. Она уничтожит город, — говорит Торнтон. — И одна и та же волна может убить всех во всех портах Ла-Манша в Великобритании и Франции — и, возможно, дойдет даже до Роттердама".

В прошлом году российский пропагандист Дмитрий Киселев, которого часто называют "рупором Путина", призвал Путина стереть Великобританию с лица земли с помощью огромного подводного беспилотника "Посейдон", стоя перед фоновой графикой, на которой Великобритания смывается с лица Земли гигантской волной.

Но хотя путинские пропагандисты и заявляют, что "Посейдон" уничтожит Великобританию 300-метровыми волнами высотой с Эйфелеву башню, военные эксперты с этим не согласны.

"Чтобы создать приливную волну, которая накроет всю Великобританию, это должен быть феноменально мощный ядерный взрыв. Я думаю, что это невозможно просто физически", — говорит Футтер.

"Это, безусловно, приведет к перемещению большого объема воды, хотя маловероятно, что такой взрыв вызовет настоящее цунами в масштабах, которые мы часто наблюдаем в Тихом океане", — сказал Daily Mail Джеймс Роджерс, директор по исследованиям в Совете по геостратегии.

"Мы, безусловно, увидим большие движения воды на месте взрыва, и это, вероятно, будет иметь не меньшее значение, чем тепловые и волновые повреждения от самого взрыва".

Торнтон объясняет, что "Посейдон", представляющий собой 20-метровую трубу два метра в диаметре, отправился бы на российской апокалиптической подводной лодке к водам у побережья Великобритании или США — в путешествие, которое заняло бы несколько дней.

Затем торпеду нужно было бы спустить на воду с подводной лодки "Белгород" водоизмещением 30 тысяч тонн и переместить автономно к береговой линии, прежде чем взорвать.

Подводная лодка "Белгород" длиной 184 метров является крупнейшей подводной лодкой из числа построенных за последние 30 лет, и, как говорят, она может быть вооружена шестью ядерными супер-торпедами "Посейдон".

Предполагается, что корпус "Посейдона" имеет ядерный реактор, что теоретически дает беспилотнику неограниченную дальность действия, когда он движется по заданному курсу к своей цели.

Джеймс Блэк, заместитель директора по обороне и безопасности корпорации RAND Europe, говорит, что "Посейдон" может находиться в движении "незамеченным в течение длительного времени". "Это вносит дополнительную неопределенность в планирование обороны и стратегии сдерживания Запада".

Он согласился с военными экспертами в отношении тех разрушений и огромного количества смертей, которую может вызвать "Посейдон".

"Он сможет угрожать прибрежным целям во многих тысячах миль от точки запуска", — говорит Блэк.

Хотя точная полезная нагрузка "Посейдона" неизвестна, размер ядерной боеголовки, определенный по просочившимся в прессу деталям проекта, указывает на то, что ее мощность может достигать 100 мегатонн.

Это делает "Посейдон" примерно в два раза более мощным, чем "Царь-бомба" — самая большая ядерная бомба из когда-либо созданных — которая уничтожила все в радиусе 100 километров, когда была испытана в 1961 году, разбив окна зданий на расстоянии около 900 километров.

Однако профессор Футтер говорит, что Россия не представила доказательств того, что у "Посейдона" действительно есть боеголовка мощностью 100 мегатонн. Он говорит, что, скорее всего, у него будет заряд мощностью от трех до пяти мегатонн, что, конечно, очень много, но намного меньше, чем заявляет Россия.

Эндрю Футтер говорит, что риторика России вокруг ядерного оружия на фоне военного конфликта на Украине невероятно опасна.

Он утверждает: "Я думаю, что мы вступаем в один из самых опасных периодов в ядерной истории для целого поколения, возможно, начиная с 1980-х годов. Тогда мы видели ядерные угрозы. А теперь мы наблюдаем возвращение такой риторики, особенно вокруг Украины. Часть из нее политическая.

Отчасти это связано с тем, что режим Путина пытается заручиться поддержкой в мире и показать, что у него есть мощное ядерное оружие. Ясно, что ядерные угрозы также используются для того, чтобы попытаться не допустить непосредственного участия НАТО и других партнеров в боевых действиях на Украине.

Но можно поспорить, что эти угрозы оказались не такими успешными, так как Запад все равно продолжал поставлять Украине горы вооружений, даже и без прямого своего вмешательства в боевые действия".

Футтер добавляет: "Конечно, существует реальная обеспокоенность в связи с тем, как легкомысленно люди подходят к этим рискам, учитывая те гигантские потенциальные разрушения, которые могут возникнуть в результате использования ядерного оружия".

Комментарии читателей

UkBeachBum

О чем вы говорите?! Да в Лондоне больше русских, чем британцев!

MICK53

Да мэр нашей столицы наш пакистанский дружок Садик Хан уже давно Лондон и так уничтожил!

Blood and Soil 78

Если будет уничтожен только Лондон, ну что же! Просим, Путин, просим!

Лондон уже совсем даже и не английский. А все спасибо гениальному Тони Блэру!

Chrisc962

Ну вот и кончится весь этот наш бардак с нелегальными иммигрантами, спровоцированный нашей блестящей министершей внутренних дел бесподобной Суэллой Браверман!

phantom.x

Не надо смеяться. Все это совсем не игрушки. Запад и НАТО ведут эту прокси-войну. Неважно, сколько войск пришлет Запад, результат будет один. Тут все просто. Теперь ясно, что Россию не укротят ни западные глобалисты, ни НАТО. Лучший выход для всех нас — сдать Украину. Она не может победить, и Запад тоже. Если же допустить, что дело получит ядерный оборот, тогда уже все для всех нас будет совсем не важным.

Reece212

Ну что, еще одна пропагандистская выходка, чтобы еще больше настроить нас против русских?

Чтобы мы взяли сторону этой Украины? Вы знаете, это уже просто скучно!

WhereisTiffanyDover

Мне бы тоже хотелось испытывать скуку.

Да вот издыхающая супердержава начинает агонизировать, нанося отчаянные, странные и безумные удары. Например, по "Северным потокам". Вам так не кажется?

Мне кажется, что в своем безумии как раз Соединенные Штаты могут первыми нанести ядерный удар!

roger.mellie

Русские никогда не пойдут на удар по Лондону. Ведь все их деньги припрятаны здесь!

ErnestNowell

Типичный Путин! Ну никакой заботы о дикой британской природе, которой уже, правда, и не осталось!

Britannia Veritas

Да не беспокойтесь вы ни о чем. Это же все русское. Значит, работать оно не будет!

Londoner in Germany

Успокойтесь и дышите свободно. Я уверен, что русские не пошевелят даже пальцем, чтобы напасть на Лондон, пока не вытащат из него все свои деньги, не продадут здесь все свое имущество и не заберут своих детей из лучших здешних частных школ. А на это потребуется много времени.

Так что расслабьтесь.

Mark Foster

Вот сейчас, вот скоро, вот уже вот-вот! Что за глупая манера у Daily Mail пугать людей и раздувать панику!

Отвратительно!

Mikey 2016

Шокирует, когда читаешь, что все эти так называемые международные военные эксперты согласны с тем, что Великобритания может быть уничтожена этим страшным "Посейдоном". У самой Великобритании может не хватить времени, чтобы нанести ответный удар. И мы определенно не можем полагаться на то, что наши партнеры-мошенники по НАТО отреагируют быстро. Франция и Турция наверняка решат остаться простыми наблюдателями, а крайне слабый и сбитый с толку Байден может выкатить России еще пару новых санкций!

A Dull Fittler

Что за дурацкая манера у Daily Mail играть в какие-то детские игры?!

babyell

Да не надо русским беспокоиться о том, чтобы стереть Британию с лица земли.

Наши тори-консерваторы уже прекрасно потрудились над этим и почти достигли сказочного успеха!

nomorebiden

Что за безграмотные и безмозглые люди писали эту статью?

Это что, такое новое слово в журналистике сегодня?

Lucy loo85

Ну вот и отлично! Наконец-то "Посейдон" разберется у нас со всеми этими нелегальными иммигрантами!

Zak Lee

Да весь Евросоюз будет прыгать от радости, если бы Путин нанес ядерный удар по Британии. Они ведь все нас ненавидят: все эти французы, немцы, ирландцы, испанцы и т. д. и т. д.

Bill Haher

Как хорошо, что недавно я начал брать уроки серфинга.

Вот уж на этом цунами я покатаюсь!