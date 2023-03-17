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Стало известно о разностороннем интересе России в упавшем в море MQ-9 Reaper

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Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper
Кадр предполагаемого видео пролета российского Су-27 возле американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper представляет интерес с разных точек зрения. Возможные выводы, которые российская сторона может сделать в случае извлечения летательного аппарата из воды, перечислил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

«Поднятие обломков беспилотника позволит, во-первых, сделать важные наблюдения и, вполне возможно, довольно интересные выводы о его материалах и конструкции. Если повезет, то может попасть в наши руки более серьезная информация», — сказал эксперт.

По его словам, речь может идти, в частности, о топливе, частях или блоках аппаратуры, которые позволят сделать выводы о возможностях беспилотника. «В общем, обломки представляют интерес с разных точек зрения. В конечном счете они могут стать в обозримой перспективе даже музейным экспонатом», — добавил специалист.

Горбачев заверил, что у Черноморского флота России есть все возможности для извлечения MQ-9 Reaper из воды. «Главное — их обнаружить. Поиск вполне реален. Мы обладаем серьезными силами, чтобы такой поиск и подъем произвести. Это будет наша военная добыча, можно сказать, наш трофей», — сказал эксперт.

Ранее издание The Drive напомнило, что разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper допускает вооружение ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9X.

Как сообщило Минобороны России, американский MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта.

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