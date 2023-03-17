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ЦАМТО

Башар Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад.
Источник изображения: SANA via AP

ЦАМТО, 16 марта. Президент Сирии Башар Асад в интервью "РИА Новости" назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Арабской республике.

Еще одним ключевым заявлением Б.Асада стало то, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Агентство "РИА Новости" первым из СМИ поговорило с Б.Асадом сразу после его переговоров в Кремле.

"Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии – это хорошо, это послужит этой идее", – сказал он в интервью "РИА Новости".

При этом российские военные базы в Сирии должны получать самое совершенное оружие, чтобы обеспечивать эффективное сдерживание угроз, заявил Б.Асад.

По словам президента Сирии, накануне российская и сирийская стороны на уровне министров обороны обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно вопрос баз не поднимался.

"Обычно мы не объявляем, какого рода сотрудничество будет осуществляться между нами и Россией. Потому что это военный вопрос, который всегда имеет своего рода секретность. Это естественно", – отметил сирийский лидер.

Стороны, по словам Б.Асада, имеют общий взгляд на вопрос баз как в политическом, так и в военном ключе. "С военной точки зрения мы не обсуждали этот вопрос", – сказал президент Сирии.

При этом сирийский лидер выразил уверенность, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом. "Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", – подчеркнул он.

Как напоминает "РИА Новости", в августе 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории Сирии. Она дислоцирована на аэродроме Хмеймим (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляются в пользование России на безвозмездной основе.

Кроме того, в 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение может автоматически продлеваться на 25-летние периоды.

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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
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