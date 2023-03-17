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ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" для иностранных военных атташе прошел брифинг, посвященный форуму "АРМИЯ-2023"

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Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 16 марта. В рамках брифинга начальник управления конгреснно-выставочной деятельности Главного управления инновационного развития Минобороны России полковник Олег Кулаковский рассказал о сроках проведения и планируемых мероприятиях МВТФ "АРМИЯ-2023", а также ответил на их вопросы.

В брифинге приняли участие 83 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломата из 53 стран.

В своем выступлении представитель Минобороны России подчеркнул высокую ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными партнерами и выразил слова благодарности всем гостям за оказанное содействие в организации участия специалистов и делегаций оборонных ведомств иностранных государств в форуме "АРМИЯ".

Для представителей военно-дипломатического корпуса были организованы культурно-экскурсионные мероприятия на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации.

Накануне для военных атташе дружественных государств на базе АО "Концерн "Калашников" был организован показ вооружения и военной техники постоянной экспозиции.

Кроме того, представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств проведена презентация продукции военного назначения российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (АО "Концерн "Калашников", АО "НИИ стали" и ООО "Триада - ТКО").

Военные дипломаты приняли участие в дружеских соревнованиях по стрельбе из автоматического оружия на приз начальника Главного управления международного военного сотрудничества, в результате которых лучшие результаты показал представитель Аппарата военного атташе при Посольстве Республики Никарагуа в Российской Федерации.

Мероприятие имело положительный отзыв среди иностранных партнеров и послужило очередным шагом к укреплению дружественных отношений между военными государств, поддерживающих внешнеполитический курс России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Форум "АРМИЯ" является одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также площадкой мирового уровня для проведения переговоров, встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, представителями федеральных органов исполнительной власти РФ и российского оборонно-промышленного комплекса. Зарубежные партнеры активно участвуют в статической, динамической и научно-деловой программах форума.

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023" пройдет с 14 по 20 августа, в одно время с 11-й Московской конференцией по международной безопасности.

Мероприятия форума пройдут в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

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