Норвегия намерена закупить вертолеты MH-60R "СиХок"

ЦАМТО, 16 марта. Правительство Норвегии 14 марта объявило о решении закупить новые морские вертолеты. Оценочная стоимость покупки составляет около 12 млрд. норвежских крон (около 1,2 млрд. долл.).

По заявлению министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, новые вертолеты позволят усилить боеготовность вооруженных сил и расширить присутствие в северных широтах. Закупка осуществляется на основе рекомендаций руководства Министерства обороны.

Как ожидается, поставка первых машин будет выполнена уже в 2025 году. В качестве нового морского вертолета правительство выбрало американский MH-60R "СиХок". Они заменят NH-90, которые были сняты с вооружения в июне прошлого года.

Как заявлено, в текущей ситуации с безопасностью власти Норвегии предпринимают усилия, чтобы найти быстрое решение проблемы с вертолетами. По заявлению Б.Грама, "СиХок" – вертолет, который использует проверенные технологии и применяется ближайшими союзниками Норвегии.

Первоначально вертолеты будут применяться Береговой охраной, но они также будут оборудованы для противолодочных операций. "СиХок" обеспечат возможность контроля территориальных вод, выполнения боевых задач и поисково-спасательных операций на море.

Дания, являющаяся одной из стран-союзниц Норвегии, эксплуатирует вертолеты "СиХок" с 2016 года. Для подготовки экипажей в ближайшее время ВВС Норвегии направят в Данию личный состав для получения опыта эксплуатации и обслуживания "СиХок". Это поможет быстрее достичь готовности вертолетов к применению.

В общей сложности Норвегия приобретет шесть морских вертолетов, которые будут поставлены в период с 2025 по 2027 гг. Точные сроки поставки зависят от того, заключит ли Норвегия соглашение с властями США летом 2023 года. Для подписания контракта необходимо получить одобрение парламента. Предложение будет представлено в стортинг (парламент Норвегии) в ходе весенней сессии.

Одновременно Норвегия ведет переговоры с властями США по вопросу оперативной поставки вертолетов. Первоначально Норвегия получит возможность закупить до трех новых вертолетов, изначально предназначавшихся для командования ВМС США. Первые поставки MH-60R "СиХок" начнутся летом 2025 года. Вертолеты будут размещены на базе в Бардуфосс.