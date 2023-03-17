Шойгу и Остин предметно обсудили ситуацию с беспилотником MQ-9

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило, что по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры глав военных ведомств РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - сообщили в Минобороны РФ по итогам переговоров.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", - заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, российский министр заявил, что РФ не заинтересована в эскалации, "но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно"

"При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - отметили в Минобороны РФ.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что, по его данным, американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные в свою очередь заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против беспилотника США над Черным морем, причиной падения стало резкое маневрирования.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 МСК беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - заявило Минобороны РФ во вторник.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении.