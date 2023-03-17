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Интерфакс-АВН

"Швабе" ведёт работы по созданию лазеров нового поколения

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Результаты представлены на симпозиуме по нанотехнологиям в Нижнем Новгороде

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Учёные НИИ "Полюс" имени Стельмаха представили на проходящем в Нижнем Новгороде международном симпозиуме "Нанофизика и наноэлектроника" результаты последних разработок по созданию лазеров нового поколения, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит институт.

"Лазерная индустрия активно развивается. Мы создаем новые типы лазеров, разрабатываем новые материалы для источников излучения и совершенствуем технологии производства. Благодаря своим свойствам лазеры получают всё более широкое применение", - сказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, в будущем представленные на симпозиуме разработки могут лечь в основу лазерных систем для экомониторинга, атмосферных линий связи и других практических применений.

В сообщении отмечается, что сейчас большой интерес вызывают квантово-каскадные лазеры - полупроводниковые лазеры среднего ИК-диапазона.

"Все чаще практика применения этого вида излучателей требует повышения их выходной мощности. НИИ "Полюс" ежегодно представляет новые решения и технологии в области создания и совершенствования лазерной техники", - отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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