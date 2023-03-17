Politico: Украина потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта

Как сообщает газета, много украинских солдат погибло в Артемовске

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных .

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что Министерство обороны США провело подготовку более 4 тыс. украинских военнослужащих с начала российской специальной военной операции на Украине. Обучение проходило в том числе и на территории США в Форт-Силле (штат Оклахома), где украинские военные проходили подготовку к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot.