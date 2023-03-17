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ТАСС

Politico: Украина потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта

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Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском
Украинские военнослужащие в городе Часов Яр под Артемовском.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Как сообщает газета, много украинских солдат погибло в Артемовске

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных .

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что Министерство обороны США провело подготовку более 4 тыс. украинских военнослужащих с начала российской специальной военной операции на Украине. Обучение проходило в том числе и на территории США в Форт-Силле (штат Оклахома), где украинские военные проходили подготовку к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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