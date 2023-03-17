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ТАСС

Посол России сообщил, что Индия понимает причины спецоперации на Украине

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Нью-Дели
Нью-Дели, Индия.
Источник изображения: © AP Photo / Tsering Topgyal

По словам Дениса Алипова, Нью-Дели относится к позиции Москвы без осуждения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индия воспринимает ситуацию вокруг Украины во всей ее комплексности, Нью-Дели понимает причины российской спецоперации и относится к позиции Москвы без осуждения. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала "Соловьев Live" в четверг.

По его словам, Индия выступает за мирное разрешение конфликтов, в том числе и украинского. "При этом индийцы очень хорошо представляют себе этот конфликт во всем его комплексе, во всей его сложности. Прекрасно понимают, чем были вызваны наши действия на Украине, и, понимая это, как мы видим, не осуждают Россию", - сказал дипломат.

Он добавил, что Нью-Дели на различных международных площадках, включая ООН, последовательно выдерживает равноудаленную нейтральную линию по отношению "к тем противоречиям, которые обострил конфликт на Украине".

Алипов также указал, что Индия не собирается присоединяться к санкциям против РФ и всегда была принципиальным противником подобных методов. 

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Индия
Россия
Украина
Компании
ООН
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