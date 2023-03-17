Эксперт рассказал, какой интерес представляет упавший беспилотник США

Эксперт: упавший беспилотник США представляет интерес с разных точек зрения, даже музейной

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Упавший в Черное море американский беспилотник в случае его подъема мог бы представлять интерес с разных точек зрения, а в перспективе даже стать музейным экспонатом, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника.

"Поднятие обломков беспилотника позволит, во-первых, сделать важные наблюдения и, вполне возможно, довольно интересные выводы о его материалах и конструкции. Если повезет, то может попасть в наши руки более серьезная информация. Скажем, о топливе, а также части или блоки аппаратуры – электронные датчики, какие-то детали, платы или что-то с наличием какой-то информации, что позволит сделать выводы о задачах, функциях, возможностях беспилотника, тактике применения и практике работы. В общем, обломки представляют интерес с разных точек зрения. В конечном счете, они могут стать в обозримой перспективе даже музейным экспонатом", - сказал Горбачев.

По его словам, у Черноморского флота есть все технические возможности для сбора обломков, которые находятся на поверхности, и поднятия тех частей, что находятся на глубине.

"Главное - их обнаружить. Поиск вполне реален. Мы обладаем серьезными силами, чтобы такой поиск и подъем произвести. Это будет наша военная добыча, можно сказать, наш трофей. Такая практика, по сути, повсеместна, характерна для флотов всех стран, в том числе в мирное время", - подчеркнул Горбачев.

Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.