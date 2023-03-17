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РИА Новости

"Они не ждали этого". Россия поставила США перед выбором

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Американцы опасаются за судьбу дрона MQ-9 Reaper ("Жнец"), рухнувшего в Черное море: военная технология может попасть "не в те руки". Кроме того, Пентагон, видимо, пересмотрит тактику в регионе. А это, в свою очередь, грозит неприятностями для союзников Вашингтона. О неожиданных последствиях инцидента — в материале РИА Новости.

"Опасные для окружающей среды действия"

Как утверждают в американском военном ведомстве, два истребителя перехватили БПЛА в международном воздушном пространстве. Один из самолетов в 9:03 (мск) якобы задел пропеллер MQ-9, из-за чего дрон пришлось затопить в нейтральных водах. "Несколько раз перед столкновением Су-27 сливали топливо и пролетали в безрассудной, опасной для окружающей среды и непрофессиональной манере", — заявили в Пентагоне.

Телеканал CBS представил смоделированную версию крушения беспилотника.



Видеозапись с камер дрона пообещали опубликовать после рассекречивания.

Российская версия иная. В Минобороны подчеркивают: БПЛА перемещался с выключенными транспондерами. И к тому же он проник в закрытую для полетов зону.

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — указали в министерстве.

Не повод для войны

Сразу же после инцидента над Черным морем в Госдепартамент вызвали российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова и выразили протест. Дипломат назвал случившееся провокацией со стороны США и призвал прекратить полеты вблизи границ России.

Аналитики убеждены, что в дальнейшем американцы будут действовать аккуратнее. "Это скажется на программах пилотирования — больше так близко дроны к нам посылать не станут. У американцев есть Global Hawk, который способен вести разведку, находясь дальше от наших границ. В отличие от Reaper, — поясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Кто знал о его истинных планах: вдруг он вообще собирался нанести удар по Севастополю? Если такое повторится, может, придется его и сбить — силами нашей ПВО в Крыму. На такой дальности его достанут ЗРК "Бук-М2" или "Бук-М3".

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2"

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

По мнению эксперта, инцидент нельзя квалифицировать как повод для объявления войны. А вот американский аналитик Стивен Коллинсон в статье для CNN и вовсе утверждает, что от происшествия пострадает Украина.

Случившееся, полагает он, станет аргументом для республиканцев, критикующих помощь Киеву. Те неоднократно утверждали, что поставки оружия приближают третью мировую войну и угрожают нацбезопасности США.

Стали действовать осторожнее

И если теоретически возможные перемены во внешней политике Вашингтона потребуют времени, то поведение военных над Черным морем изменилось уже сейчас.

Сразу после инцидента с аэродромов в Европе подняли транспортный вертолет UH-60M "Черный ястреб" и разведывательный самолет Boeing P-8A "Посейдон". Они направились к зоне крушения MQ-9, но ни один не покинул воздушное пространство Румынии.

Еще два "Черных ястреба" патрулировали черноморское побережье на следующий день, также не выходя за границы страны.

Sikorsky UH-60

Источник изображения: © Фото : DVIDSHUB

Примечательно, что американские дроны играют важную роль в обеспечении боеспособности ВСУ. Именно они наряду со спутниками собирают разведданные о российских войсках. Беспилотники кружили в воздухе во время всех резонансных акций Киева — от удара по крейсеру "Москва" до атак на Севастополь.

При этом активность США в черноморской акватории заметна давно — минимум с 2014-го. Аппаратура позволяет MQ-9 находиться в воздухе по девять-десять часов, RQ-4 Global Hawk могут летать и до полутора суток. Вашингтон использует их для разведки вдоль всего южного побережья России — от Крыма до Краснодарского края. А с прошлого февраля активно делится информацией с Киевом.

Для боя и разведки

"Жнец" — один из самых "ходовых" разведывательно-ударных дронов. В армию он поступил в середине нулевых.

Стоимость каждого такого БПЛА доходит до 56,5 миллиона долларов — вместе с наземными станциями управления. На него можно навесить различные виды вооружения.

При этом пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге после инцидента отказался отвечать, был ли вооружен конкретно этот аппарат. И заверил, что технику использовали в разведывательных целях. Аналогично со ссылкой на "высокопоставленных чиновников" высказались издание The New York Times и телеканал CBS. Правда, последний смоделировал версию событий, изобразив БПЛА с бомбами GBU-12 на подвеске.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России

Источник изображения: © РИА Новости

История боевого применения "Жнецов" богата. Самое громкое событие — авиаудар по международному аэропорту Багдада в январе 2020-го, убивший командира спецподразделения в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Похожим образом дрон использовали в соседней Сирии.

Летали "Риперы" и над Ливией. Как писали СМИ, в 2019-м один из беспилотников был сбит расчетом российского "Панциря-С1". Американские власти, впрочем, об этом не упоминали.

И сейчас в Пентагоне заявляют, что "ничего не изменилось" — американские самолеты продолжат действовать везде, "где позволяет международное право". Правда, перед военными стоит куда более актуальная задача: найти обломки. Либо сделать так, чтобы они не достались оппонентам.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Россия уже ищет упавшего "Жнеца". Раньше в руки наших военных попадали лишь остатки. Сейчас открывается уникальная возможность изучить почти не пострадавший экземпляр.

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Продукция
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