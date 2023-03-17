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Военное обозрение

Болтон: президент Байден хочет увидеть поражение России, но при этом боится победы Украины

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Источник изображения: topwar.ru

В американском издании The Wall Street Journal вышла статья за авторством экс-советника по нацбезопасности США (работал при президентстве Трампа) Джона Болтона. Бывший чиновник американской администрации размышляет над тем, как развивается конфликт на Украине и какую позицию в нём занял Вашингтон.

Болтон сетует на то, что после публикаций в западной прессе о (якобы) украинском следе при подрыве газопроводов «Северный поток» на Западе и в самих США стали активнее обсуждать вопрос возможного сворачивания военной помощи Киеву.

По убеждению экс-советника, Джо Байден «хочет увидеть поражение России, но одновременно боится победы Украины».

Болтон:

Имеет место успешное запугивание со стороны Москвы, которое ведёт к тому, что Вашингтон не может сформулировать чёткие цели войны и тем более разработать стратегию для достижения этих целей.

По словам Болтона, в администрации Байдена постоянно говорят о том, что они «за суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом экс-советник президента США по нацбезопасности задаётся вопросом, почему у Белого дома до сих пор нет формулы для достижения этой цели:

А если формула и есть, то она – в пользу затяжной и безрезультатной войны с игнорированием рисков не только для Украины, но и для Америки.

Болтон подчеркнул, что затяжной вооружённый конфликт уже привёл к значительному истощению арсеналов боеприпасов в самих США, что даёт «шанс тем, кто хочет изолировать Америку от конфликта и прекратить оказание помощи Украине».

Напомним, что в самих Штатах Джон Болтон имеет репутацию так называемого «ястреба».

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Страны
Россия
США
Украина
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