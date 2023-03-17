NASA и компания Axiom Space показали прототип скафандра для высадки на Луну

Axiom Space планирует поставить полный комплект тренировочных скафандров до конца лета

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американская компания Axiom Space и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили в среду первый прототип космического скафандра нового поколения, который планируется использовать для высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

Черный скафандр с оранжевыми, темно-синими и голубыми элементами представили на мероприятии для учащихся и прессы в Хьюстоне (штат Техас). Как подчеркнул на презентации глава космического ведомства США Билл Нельсон, Axiom Space является ключевым партнером NASA в подготовке к высадке астронавтов на Луну. Скафандры нового поколения "не только позволят женщине впервые ступить на поверхность Луны, но также дадут большему, чем когда-либо, числу людей возможность исследовать и проводить эксперименты" на естественном спутнике Земли, приводятся слова Нельсона на сайте NASA.

Как указывается в заявлении, специалисты американского космического ведомства "задавали технические характеристики и требования к безопасности" новых скафандров, которых Axiom Space "согласилась придерживаться". Новый скафандр получил название AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit, скафандр для выхода в открытый космос Axiom). Хотя в среду был представлен лишь прототип, Axiom Space планирует поставить NASA "полный комплект тренировочных скафандров до конца этого лета", следует из заявления на сайте компании-разработчика.

"AxEMU отличается подвижностью и гибкостью, необходимыми для изучения лунного ландшафта", - указывается на сайте NASA. В космическом ведомстве отмечают, что новый скафандр подойдет "90% мужского и женского населения США". В сентябре прошлого года NASA сообщило, что выбрало Axiom Space для разработки космических скафандров нового поколения для использования на третьем этапе лунной миссии Artemis. Стоимость контракта оценивалась в $228,5 млн.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. 16 ноября 2022 года сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System в рамках первого этапа лунной миссии вывела в космос космический корабль Orion с тремя манекенами на борту, который совершил виток вокруг спутника Земли и 11 декабря приводнился в Тихом океане. Второй этап (Artemis 2) предполагает облет Луны с экипажем на борту, а третий - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии.