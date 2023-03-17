Войти
ТАСС

Глава "Севмаша" заявил, что крейсер "Император Александр III" готовится к циклу испытаний

376
0
0
Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного п
Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 29.12.2022.
Источник изображения: АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Михаил Будниченко отметил, что крейсер является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Третий серийный крейсер "Император Александр III" готовится к заводским и государственным испытаниям, корабль будет полностью соответствовать проекту 955А "Борей-А". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в преддверии Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта.

"Третий серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" пройдет заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать экипаж корабля и сдаточная команда "Севмаша", - сказал глава судостроительной верфи.

Будниченко отметил, что крейсер "Император Александр III" является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин".

"Изменений в проекте этого корабля нет", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
Похожие новости
22.03.2022
Названы сроки передачи нового ракетоносца проекта «Борей-А»
27.12.2021
Главком ВМФ: "Генералиссимус Суворов" - наш стратегический аргумент
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
01.04.2019
Михаил Будниченко: атомные подводные лодки проекта "Ясень" могут выполнять функцию неядерного стратегического сдерживания
01.04.2019
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
23.12.2016
"Головной корабль проекта "Борей-А" будет выведен из цеха в 2017 году"
29.06.2015
Гендиректор: крупнейшая оборонная верфь РФ "Севмаш" обеспечена заказами до 2025 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника