Глава "Севмаша" заявил, что крейсер "Император Александр III" готовится к циклу испытаний

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 29.12.2022.

Михаил Будниченко отметил, что крейсер является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Третий серийный крейсер "Император Александр III" готовится к заводским и государственным испытаниям, корабль будет полностью соответствовать проекту 955А "Борей-А". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в преддверии Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта.

"Третий серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" пройдет заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать экипаж корабля и сдаточная команда "Севмаша", - сказал глава судостроительной верфи.

Будниченко отметил, что крейсер "Император Александр III" является серийным кораблем и строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ "МТ "Рубин".

"Изменений в проекте этого корабля нет", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.