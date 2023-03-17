Telegraph: Франция тормозит процесс совместной закупки странами ЕС снарядов для ВСУ

По данным издания, Париж предпочитает, чтобы Евросоюз тратил деньги на собственную промышленность

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Европейские дипломаты обвиняют Париж в том, что он тормозит процесс совместной закупки странами ЕС артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает в среду британская газета The Daily Telegraph, представители Франции настаивают на том, что заказы на производство боеприпасов должны получать только европейские предприятия военно-промышленного комплекса.

"Многие члены ЕС выражают мнения, расходящиеся с позицией Франции, - заявил источник издания в дипломатических кругах ЕС. - Если мы хотим действовать без промедлений, что сейчас необходимо, то крайне важно допустить к этой программе компании из-за пределов ЕС. Париж же явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине".

Согласно данным газеты Politico, Евросоюз завершает работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов Украины и государств - членов сообщества. Ожидается, что совместными усилиями страны ЕС смогут заключить более крупные контракты и приобрести боеприпасы по более низкой цене. План совместных закупок включает также Норвегию, которая не является членом Евросоюза.

Финансирование сделки планируют осуществлять через Европейский фонд мира. Координировать совместные закупки будет Европейское оборонное агентство. Лидеры европейских стран намерены достичь окончательного соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и МО ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта.