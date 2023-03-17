Войти
ТАСС

"Калашников" ожидает заключения от ВМФ РФ по вариантам модернизации катера БК-10

357
0
0
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16.
Источник изображения: kalashnikov.media

Президент концерна Алан Лушников рассказал, что отсутствие силовых агрегатов необходимых качества и комплектности - основная проблема развития катеров БК-10 и БК-16

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" определил двигатель отечественного производства для использования в рамках импортозамещения скоростной штурмовой лодки БК-10 и ожидает заключения на предложенные компоновочные решения судна от Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников в рамках проведения выставки "Экспотехностраж-2023".

"Для скоростной штурмовой лодки БК-10 проекта 02450 определен силовой агрегат отечественного производства. Завершены и представлены руководству Военно-морского флота России компоновочные решения по модернизации катера БК-10, запланирована корректировка рабочей конструкторской документации. Ждем заключение заказчика по предложенным компоновочным решениям", - сказал он.

По словам Лушникова, отсутствие силовых агрегатов необходимых качества и комплектности стало основной проблемой дальнейшего развития катеров БК-10 и БК-16.

Он пояснил, что на сегодняшний день отсутствуют водометный движитель и двигатель отечественного производства, способные заменить ранее устанавливаемую на БК-16 проекта 02510 силовую установку без снижения тактико-технических характеристик катера. Однако, подчеркнул глава концерна, работа по подбору оптимального силового агрегата продолжается.

О работе над импортозамещением БК-16 и БК-10 на "Калашникове" Лушников сообщал ТАСС в сентябре 2022 года.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Многоцелевой катер БК-16 (в экспортном варианте БК-16Э) был создан в интересах Росгвардии, но может применяться при медицинской эвакуации, оказании помощи терпящим бедствие, транспортировке и высадке подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. Катер способен развивать скорость более 83 км/ч и может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах как днем, так и ночью.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки до 10 человек десанта, высадки на необорудованное побережье, огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Два подвесных бензиновых двигателя разгоняют БК-10 до 40 узлов, объем топливных баков позволяет лодке действовать на дальности до 400 миль. Лодку можно вооружить четырьмя пулеметами калибрами от 7,62 мм до 12,7 мм. Рубка бронирована, двигатели защищены, имеется возможность для установки навесной брони по периметру десантного отделения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
25.03.2021
Около 10 тыс. боевых задач выполнили сотрудники Росгвардии в Сирии с 2018 года
05.01.2021
Спецназовцы начали подготовку к масштабным соревнованиям
20.05.2019
Всеармейский конкурс "Военное ралли - 2019" стартовал в Кызыле
22.09.2017
Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
21.09.2017
"Провокация или чья-то глупость"
28.02.2017
Спецназ получит «анатомическую» форму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника