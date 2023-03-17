Войти
ИноСМИ

В Германии закончились танки и боеприпасы. Дело вовсе не в СВО на Украине

433
0
0
Национальный флаг Германии
Национальный флаг Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Medya Günlüğü: бундесвер исчерпал арсенал вооружений еще до конфликта на Украине

Бундесвер исчерпал запасы оружия и боеприпасов еще до спецоперации на Украине, пишет Medya Günlüğü. Сейчас локомотив Евросоюза обладает армией, имеющей всего из 96 боевых танков. Между тем Вооруженные силы России имеют на вооружении тысячи единиц военной техники, которая не уступает немецким "Леопардам".

После отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт (Christine Lambrecht) освободившееся кресло занял Борис Писториус (Boris Pistorius), который, как утверждается, является «преданным Шольцу» членом Социал-демократической партии Германии. Писториус берет на себя задачу «предотвратить бездумные расходы немецких вооруженных сил (бундесвера)», проваленную Лабрехт на фоне давления воинственной партии «Зеленые». При этом он находится под тяжестью неизгладимых следов исторической миссии Германо-российской группы дружбы, членом которой он когда-то был.

Так сможет ли он добиться успеха?

Это будет очень сложно.

Заявления Писториуса одно за другим — о том, что Германия подошла к пределу всех своих возможностей в поставке танков фашистскому киевскому режиму, поддерживаемому НАТО, что у Германии нет боевых самолетов, которые просит Зеленский, что Германии будет трудно даже защитить себя в случае нападения, — показывают, что ему досталось в наследство.

Хронический бюджетный кризис бундесвера и связанная с ним нехватка оружия и боеприпасов восходят к периоду до начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Напомним, что на этапе 2013-2019 годов пост министра обороны Германии занимала нынешний председатель Европейского совета Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Издание National Interest коснулось этой ситуации в статье под заголовком «Германская армия умирает?» (Is Germany’s Military Dying?) в 2015 году. В этом анализе обращалось внимание на тот факт, что, после того как Германская Демократическая Республика, мощный союзник Советского Союза, пала в результате редкого предательства, запасы бундесвера сократились на 75%. Так, количество основных боевых танков, составлявшее когда-то две тысячи единиц, сократилось до 225. На сегодняшний день бундесвер располагает примерно 320 танками «Леопард 2» (Leopard 2). Однако, судя по тому, что 35 из 44 танков «Леопард 2» 9-й танковой бригады, участвовавших в учениях «Speerspitze» в 2019 году, были «неисправными», большая часть из этих 320 основных боевых танков тоже вызывает вопросы. На днях глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер (Andre Wüstner) в интервью Bild подчеркнул, что только 30% танков «Леопард 2» в настоящее время могут быть использованы в возможной войне, а это означает, что армия локомотива Евросоюза насчитывает всего 96 основных боевых танков.

Прискорбно.

Согласно докладу британского Международного института стратегических исследований «Военный баланс» (The Military Balance) 2022 года, на вооружении российской армии стоит 4097 единиц основных боевых танков третьего поколения Т-80 и Т-90, которые можно считать аналогами «Леопард 2».

По объему производства российская армия также имеет неоспоримое превосходство. Исходя из цифр, приведенных в статье Forbes, вышедшей несколько дней назад, под названием «Через несколько лет в российской армии могут закончиться танки» (In A Few Years, The Russian Army Could Run Out Of Tanks), становится понятно, что Уралвагонзавод может выпускать по меньшей мере 250 основных боевых танков за год, в то время как немецкое производство составляет лишь одну восьмую от этого объема. При этом забавно, что Forbes хотел прийти к противоположному выводу.

В таком случае что же тогда означает тот факт, что политические представители немецкого капиталистического класса говорят о стратегическом поражении России, к тому же в то время как нетерпимость республиканской части американского капиталистического класса к Джо Байдену растет день ото дня, а количество оружия и боеприпасов, безоглядно перекачиваемых Киеву, постоянно уменьшается?

Это не более чем пиар. Бундесвер уже давно исчерпал свои ограниченные возможности.

Давайте посмотрим, что до настоящего времени было извлечено из прогнившего ангара бундесвера, в то время как поставка американских основных боевых танков «Абрамс М1» (Abrams M1) Пентагоном постоянно откладывается на неопределенное время, несмотря на настойчивые просьбы Владимира Александровича Зеленского.

1 ЗРК IRIS-T и 52 зенитных системы «Гепард» (Gepard), пять реактивных систем залпового огня MARS II, 14 гаубиц Panzerhaubitze, 54 единицы БТР М113 и 10 единиц Humvee, тысячи гражданских и военных автомобилей, сотни тысяч боеприпасов... В предстоящие дни вслед за увеличением количества «Леопард 2» до 18 этот список также пополнят три IRIS-Т и пять «Гепард», 16 гаубиц Zuzana, 40 боевых машин «Мардер» (Marder) и сотни тысяч боеприпасов.

Зачем?

Чтобы заставить Кремль заплатить цену за разрушение табу в виде «основанного на правилах либерального мирового порядка».

Подытожим.

— США разоружали бундесвер в рамках определенного плана и программы, к тому же основная часть немецкого капиталистического класса активно участвовала в этом процессе. Причина ясна: класс немецких капиталистов — от подавления нацизма до ликвидации германского коммунизма — подлежал защите, пестованию, откармливанию со стороны самих Соединенных Штатов в западной части страны под оккупацией НАТО. Это по сути класс коллаборационистов, и его долг перед Вашингтоном давно превзошел историческую российско-германскую связь.

— «Денацификация» и «демилитаризация», провозглашенные двумя конечными целями специальной военной операции против поддерживаемого НАТО фашистского киевского режима, охватили и Берлин в силу своего рода «разделения общей судьбы» с этим режимом. Это может привести как к безумствам подобно попытке государственного переворота в Германии, свидетелями которой мы были в декабре 2022 года, так и к усилению классовой борьбы. Однако в любом случае немецкий народ, очевидно, освободится от чудовищных «зеленых» оков.

Автор: Дениз Яшаян (Deniz Yaşayan)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
Leopard-2
M113 БТР
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
20.01.2023
"Леопарды" и "Челленджеры" против Т-90М: чего ожидать от западных танков на Украине
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
07.04.2011
ОПК Украины VS ОПК России: место битвы - Таиланд
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 19:09
  • 46486
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 19:01
  • 2
В Госдуме предложили установить налоговый вычет по НДФЛ за закупку военного снаряжения
  • 17.03 18:36
  • 1
Бизнесмены предпочитают покупке аренду бизнес-джетов
  • 17.03 15:55
  • 16
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.03 12:25
  • 0
Против кого ведёт свою «войну» Тихановская?
  • 17.03 11:34
  • 9
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 17.03 10:10
  • 2422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.03 04:06
  • 1
Рабочая группа по СВО подготовила предложения по повышению эффективности гособоронзаказа
  • 17.03 04:06
  • 1
«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений
  • 16.03 16:10
  • 2
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 16.03 15:19
  • 0
Польша и страны Балтии на деньги США расширяют сеть оперативных аэродромов
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника