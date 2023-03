Medya Günlüğü: бундесвер исчерпал арсенал вооружений еще до конфликта на Украине

Бундесвер исчерпал запасы оружия и боеприпасов еще до спецоперации на Украине, пишет Medya Günlüğü. Сейчас локомотив Евросоюза обладает армией, имеющей всего из 96 боевых танков. Между тем Вооруженные силы России имеют на вооружении тысячи единиц военной техники, которая не уступает немецким "Леопардам".

После отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт (Christine Lambrecht) освободившееся кресло занял Борис Писториус (Boris Pistorius), который, как утверждается, является «преданным Шольцу» членом Социал-демократической партии Германии. Писториус берет на себя задачу «предотвратить бездумные расходы немецких вооруженных сил (бундесвера)», проваленную Лабрехт на фоне давления воинственной партии «Зеленые». При этом он находится под тяжестью неизгладимых следов исторической миссии Германо-российской группы дружбы, членом которой он когда-то был.

Так сможет ли он добиться успеха?

Это будет очень сложно.

Заявления Писториуса одно за другим — о том, что Германия подошла к пределу всех своих возможностей в поставке танков фашистскому киевскому режиму, поддерживаемому НАТО, что у Германии нет боевых самолетов, которые просит Зеленский, что Германии будет трудно даже защитить себя в случае нападения, — показывают, что ему досталось в наследство.

Хронический бюджетный кризис бундесвера и связанная с ним нехватка оружия и боеприпасов восходят к периоду до начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Напомним, что на этапе 2013-2019 годов пост министра обороны Германии занимала нынешний председатель Европейского совета Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Издание National Interest коснулось этой ситуации в статье под заголовком «Германская армия умирает?» (Is Germany’s Military Dying?) в 2015 году. В этом анализе обращалось внимание на тот факт, что, после того как Германская Демократическая Республика, мощный союзник Советского Союза, пала в результате редкого предательства, запасы бундесвера сократились на 75%. Так, количество основных боевых танков, составлявшее когда-то две тысячи единиц, сократилось до 225. На сегодняшний день бундесвер располагает примерно 320 танками «Леопард 2» (Leopard 2). Однако, судя по тому, что 35 из 44 танков «Леопард 2» 9-й танковой бригады, участвовавших в учениях «Speerspitze» в 2019 году, были «неисправными», большая часть из этих 320 основных боевых танков тоже вызывает вопросы. На днях глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер (Andre Wüstner) в интервью Bild подчеркнул, что только 30% танков «Леопард 2» в настоящее время могут быть использованы в возможной войне, а это означает, что армия локомотива Евросоюза насчитывает всего 96 основных боевых танков.

Прискорбно.

Согласно докладу британского Международного института стратегических исследований «Военный баланс» (The Military Balance) 2022 года, на вооружении российской армии стоит 4097 единиц основных боевых танков третьего поколения Т-80 и Т-90, которые можно считать аналогами «Леопард 2».

По объему производства российская армия также имеет неоспоримое превосходство. Исходя из цифр, приведенных в статье Forbes, вышедшей несколько дней назад, под названием «Через несколько лет в российской армии могут закончиться танки» (In A Few Years, The Russian Army Could Run Out Of Tanks), становится понятно, что Уралвагонзавод может выпускать по меньшей мере 250 основных боевых танков за год, в то время как немецкое производство составляет лишь одну восьмую от этого объема. При этом забавно, что Forbes хотел прийти к противоположному выводу.

В таком случае что же тогда означает тот факт, что политические представители немецкого капиталистического класса говорят о стратегическом поражении России, к тому же в то время как нетерпимость республиканской части американского капиталистического класса к Джо Байдену растет день ото дня, а количество оружия и боеприпасов, безоглядно перекачиваемых Киеву, постоянно уменьшается?

Это не более чем пиар. Бундесвер уже давно исчерпал свои ограниченные возможности.

Давайте посмотрим, что до настоящего времени было извлечено из прогнившего ангара бундесвера, в то время как поставка американских основных боевых танков «Абрамс М1» (Abrams M1) Пентагоном постоянно откладывается на неопределенное время, несмотря на настойчивые просьбы Владимира Александровича Зеленского.

1 ЗРК IRIS-T и 52 зенитных системы «Гепард» (Gepard), пять реактивных систем залпового огня MARS II, 14 гаубиц Panzerhaubitze, 54 единицы БТР М113 и 10 единиц Humvee, тысячи гражданских и военных автомобилей, сотни тысяч боеприпасов... В предстоящие дни вслед за увеличением количества «Леопард 2» до 18 этот список также пополнят три IRIS-Т и пять «Гепард», 16 гаубиц Zuzana, 40 боевых машин «Мардер» (Marder) и сотни тысяч боеприпасов.

Зачем?

Чтобы заставить Кремль заплатить цену за разрушение табу в виде «основанного на правилах либерального мирового порядка».

Подытожим.

— США разоружали бундесвер в рамках определенного плана и программы, к тому же основная часть немецкого капиталистического класса активно участвовала в этом процессе. Причина ясна: класс немецких капиталистов — от подавления нацизма до ликвидации германского коммунизма — подлежал защите, пестованию, откармливанию со стороны самих Соединенных Штатов в западной части страны под оккупацией НАТО. Это по сути класс коллаборационистов, и его долг перед Вашингтоном давно превзошел историческую российско-германскую связь.

— «Денацификация» и «демилитаризация», провозглашенные двумя конечными целями специальной военной операции против поддерживаемого НАТО фашистского киевского режима, охватили и Берлин в силу своего рода «разделения общей судьбы» с этим режимом. Это может привести как к безумствам подобно попытке государственного переворота в Германии, свидетелями которой мы были в декабре 2022 года, так и к усилению классовой борьбы. Однако в любом случае немецкий народ, очевидно, освободится от чудовищных «зеленых» оков.

Автор: Дениз Яшаян (Deniz Yaşayan)