В США утверждают, что их помощь Украине не дает РФ оснований приостановить участие в ДСНВ

В Госдепе отметили, что это обстоятельство не имеет отношения к целям договора

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Администрация США полагает, что оказание ею военной помощи Киеву не дает Москве оснований для приостановки участия в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Вашингтон продолжит поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в среду.

По версии американского внешнеполитического ведомства, "решительный ответ" США и их союзников на проведение РФ специальной военной операции на Украине "не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по ДСНВ". "Несоблюдение Россией ДСНВ и объявленная приостановка участия в нем не помешает Соединенным Штатам и далее в полной мере поддерживать Украину. Это обстоятельство не имеет отношения к целям договора и возможности России участвовать в нем", - утверждается в документе.

"Инспекционная деятельность в соответствии с ДСНВ не угрожает безопасности России. Договор предоставляет обеим сторонам средства для обеспечения безопасности и сохранности инспектируемых объектов", - полагают в Госдепартаменте.