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ТАСС

Глава OneWeb заявил, что компания оставила попытки вернуть 36 спутников с Байконура

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com

Нил Мастерсон отметил, что вопрос о судьбе спутников может быть решен в ходе межправительственных переговоров

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb практически прекратила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью около $50 млн. Об этом заявил ее исполнительный директор Нил Мастерсон, слова которого приводит в среду агентство Reuters.

"Я не трачу время на мысли об этом. Мы полностью переключились на другие задачи. Их возвращение имело бы ценность, но могу сказать, что в обозримом будущем я их назад не получу", - сказал Мастерсон, добавив, что вопрос о дальнейшей судьбе спутников в будущем может быть решен в ходе межправительственных переговоров.

Глава компании также назвал "несущественной проблемой" тот факт, что Россия получила доступ к коммерческим технологиям, которые OneWeb использует в своих спутниках. В июле прошлого года Мастерсон вместе с некотороыми другими топ-менеджерами западных компаний был включен в российские санкционные списки в качестве ответной меры на санкции со стороны США и других стран Запада против российского бизнеса.

Оборудование компании осталось на Байконуре после того, как в марте прошлого года OneWeb и Роскосмос прекратили сотрудничество. В OneWeb отказались выполнить требования российской стороны предоставить юридические гарантии неприменения своих космических аппаратов в военных целях и вывести правительство Великобритании из состава акционеров компании. В сентябре компания отчиталась об убытках на $230 млн, понесенных ей в связи с отменой планировавшихся с Байконура запусков и невозможностью добиться возврата спутников.

В январе директор по космическим перевозкам Европейского космического агентства (ЕКА) Даниэль Нойеншвандер сообщил, что французское правительство, ЕКА и компания Arianespace обсуждали возможность обмена законсервированных ракет "Союз-СТ" с космодрома во Французской Гвиане на спутники OneWeb. После этого генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что до окончания специальной военной операции такого рода переговоры вестись не могут. 

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