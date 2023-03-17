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ТАСС

В Румынии заявили, что не рискуют оказаться вовлеченными в конфликт с Россией

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Флаг Румынии
Флаг Румынии.
Источник изображения: gazeta.ru

Спикер Палаты депутатов Марчел Чолаку исключил возможность выхода из НАТО, чтобы стать нейтральной страной

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Румыния не рискует сейчас оказаться вовлеченной в конфликт с Россией или в боевые действия на Украине. Это заявил в среду в интервью телеканалу Digi24 спикер Палаты депутатов (нижняя палата парламента), лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, отвечая на вопрос о возможных последствиях для страны инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

"Прежде всего, для Румынии <...> нет никакой непосредственной опасности в этот период быть вовлеченной в конфликт с Россией или в прямое участие [в конфликте] на Украине, - сказал он. - Напротив, Румыния входит в НАТО, и наряду с союзными силами <...> мы помогаем Украине, как только можем, в этой войне".

Спикер исключает возможность выхода Румынии из Североатлантического альянса, чтобы стать нейтральной страной.

"В такие моменты мы видим, как важна принадлежность Румынии к ЕС и НАТО, - сказал Чолаку. - Исключено [что Румыния выйдет из НАТО]. Есть голоса, я видел, что пророссийские партии есть и в Болгарии, такие вещи появляются в кризисных ситуациях".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве. 

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