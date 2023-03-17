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ТАСС

Кикина заявила о необходимости работы мужчин и женщин в космосе для освоения других планет

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Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Космонавт отметила, что "наиболее полноценные рабочие команды, экипажи, группы людей те, где есть определенное соотношение как мужского, так и женского гендеров

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Участие специалистов обоих полов в космической программе необходимо для освоения людьми в будущем других планет. С такой оценкой выступила в среду космонавт Роскосмоса Анна Кикина на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), организованной после возвращения на Землю экипажа миссии Crew-5 через пять месяцев работы на Международной космической станции (МКС).

"Человечество на Земле представлено двумя полами: мужским и женским. И это нормально, когда два этих представителя человечества развиваются в космической отрасли <...>", - сказала Кикина на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По словам космонавта, "наиболее полноценные рабочие команды, экипажи, группы людей те, где есть определенное соотношение как мужского, так и женского гендеров". 

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5, в который, помимо Кикиной, входили астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, 11 марта приводнился в Мексиканском заливе. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. После отбытия Crew-5 на МКС продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан ан-Неяди. 

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