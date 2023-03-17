Байден потерпел фиаско. Его антироссийская стратегия уничтожает США

TAC: антироссийская стратегия Байдена ведет к краху Америки

Стратегия Байдена по "уничтожению" России потерпела провал, пишет TAC. Единственное, чего он добился, это кризис национальной мощи США. Чтобы спасти страну от краха, Вашингтон должен отказаться от участия в украинском конфликте — тем более что Москва одерживает верх.

Неприятности Америки на Украине усугубляют опасные проблемы внутри США.

Начался кризис национального могущества США. Американская экономика катится под откос, и западные финансовые рынки тихо паникуют. Поставленные под удар ростом процентных ставок казначейские облигации Соединенных Штатов и их ценные бумаги с ипотечным покрытием теряют свою стоимость. Эмоциональный настрой рынка — а это чувства, убеждения, волнения и психологические наклонности — указывает на то, что американскую экономику ждут мрачные времена.

Национальное могущество США измеряется в равной степени их военной мощью, экономическим потенциалом и экономическими показателями. Осознание того, что военно-промышленный комплекс Запада не в состоянии удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и боевой технике, это зловещий сигнал, зазвучавший как раз в тот момент, когда Вашингтон утверждает, что его ставленник Киев одерживает победу.

Путинская операция на Украине, проводимая с экономией сил и средств, успешно сковала пытавшиеся наступать ВСУ, и при этом Россия понесла минимальные потери в живой силе и технике. Москва блестяще реализует свои планы по изнурению противника и одновременно с этим мобилизует резервы и сосредотачивает вооружения, подготавливая группировку на порядок крупнее и мощнее той, что была брошена в бой год тому назад.

У России огромный арсенал артиллерийских систем, включая неуправляемые и управляемые ракеты и беспилотники, которые связаны с системами воздушного наблюдения и разведки. Из-за этого сражающиеся на севере Донбасса украинские солдаты превратились просто в мишени. Неизвестно, сколько точно их погибло, но, согласно последним оценкам, с начала вооруженного конфликта потери Киева убитыми составляют от 150 до 200 тысяч человек. Есть и другая оценка — около 250 тысяч.

Очевидная слабость сухопутных войск, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны стран-членов НАТО указывает на то, что в случае нежелательной войны с Россией сотни тысяч солдат ВС РФ легко смогут выйти к польской границе, являющейся восточным рубежом Североатлантического альянса. Не такой исход обещал Вашингтон своим европейским союзникам, но сейчас это вполне реальная возможность.

В отличие от неуклюжей и выстроенной на идеологии внешней политики Советского Союза, современная Россия умело заручается поддержкой государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и Европы, а российский рубль превратился в одну из самых сильных валют в международной системе. Это вряд ли укрепит репутацию Вашингтона на мировой арене.

Байден проводит политику принудительного приближения НАТО к российским границам. Это способствует укреплению общности военных и торговых интересов Москвы и Пекина, что привлекает стратегических партнеров из Южной Азии, таких как Индия, и из Латинской Америки, — например, Бразилию. Глобальные экономические последствия возникновения российско-китайской оси и запланированной ими промышленной революции, которая охватит 3,9 миллиарда человек в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), будут просто колоссальные.

Одним словом, военная стратегия Вашингтона по ослаблению, изоляции и даже уничтожению Москвы потерпела полный провал. Из-за такого фиаско опосредованная война Америки с Россией стала чрезвычайно опасной. Продолжая идти по этому рискованному пути, невзирая на то, что Украина может уйти в небытие, США игнорируют три угрозы, которые дают метастазы. Первая — это стабильно высокая инфляция и повышение процентных ставок, сигнализирующие о слабости экономики (первое с 2020 года банкротство американского банка напоминает о финансовой неустойчивости США). Вторая опасность — угроза стабильности и благополучию стран ЕС, которые еще не оправились от наплыва ненужных им беженцев и мигрантов. Третья — угроза начала масштабной войны в Европе.

Внутри президентской администрации всегда есть конкурирующие между собой фракции, которые призывают президента выбрать тот или иной порядок действий. Наблюдающим со стороны чаще всего непонятно, какая из них пользуется наибольшим влиянием. Но в администрации Байдена есть люди, стремящиеся покончить с вовлеченностью США в украинский конфликт. Даже госсекретарь Энтони Блинкен, неистовый сторонник опосредованной войны с Россией, и тот признает, что требования президента Зеленского к Западу помочь ему с "возвращением" Крыма станут для Путина красной чертой, а Москва в этом случае пойдет на резкую эскалацию боевых действий.

США не желают отказываться от пагубных, опасных и идиотских требований администрации Байдена заставить Россию пойти на унизительный отвод войск с Украины, и только после этого приступить к мирным переговорам. Но им придется отступить от этого плана. Чем выше процентные ставки, чем больше денег Вашингтон тратит внутри страны и за рубежом на продолжение украинского военного конфликта, тем ближе американское общество к внутриполитическим и социальным потрясениям. А эта опасная ситуация для любой страны.

Из хаоса и руин двух последних лет вырисовывается одна неоспоримая истина. Большинство американцев совершенно правильно с недоверием и разочарованием относится к своему правительству. Президент Байден похож на этакую картонную фигурку, марионетку в руках идеологических фанатиков из администрации, людей, которые в исполнительной власти видят лишь инструмент подавления политической оппозиции и сохранения контроля над федеральным правительством.

Американцы не дураки. Они знают, что конгрессмены бессовестно торгуют акциями, основываясь на инсайдерской информации, и создают конфликты интересов, из-за которых большинство граждан оказалось бы за решеткой. А еще они знают, что с 1965 года Вашингтон неоднократно проводил провальные военные интервенции, которые существенно ослабили политическую, экономическую и военную мощь США.

Очень многие граждане США считают, что с 21 января 2021 года в стране нет реального государственного руководства. Администрации Байдена давно пора найти пути отхода и вывести Америку из ее войны с Россией, которую она ведет руками украинцев. Сделать это будет непросто. Либеральный интернационализм, скрывающийся под современной личиной "нравоучительного глобализма", существенно затрудняет проведение взвешенной дипломатии, но сейчас для этого самое время. Весенняя распутица в Восточной Европе создает огромные трудности для российских и украинских сухопутных войск и затрудняет их продвижение. Однако военное командование РФ готовится и хочет сделать так, чтобы, когда высохнет земля и войска смогут наступать, Москва добилась однозначной победы и наглядно показала Вашингтону и его сторонникам, что у них нет ни единого шанса спасти умирающий киевский режим. После этого проводить переговоры будет исключительно трудно, а то и невозможно.

Автор: Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)