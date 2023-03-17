Подрыв "Северных потоков" обернулся для США ужасным политическим поражением

AT: подрыв "Северных потоков" привел к ошеломляющему поражению США на Ближнем Востоке

Китай нанес США ошеломляющее поражение, когда смог убедить Саудовскую Аравию и Иран возобновить дипотношения, пишет American Thinker. Одним из факторов триумфа Пекина стал подрыв "Северных потоков", который продемонстрировал Эр-Рияду вероломство Вашингтона.

Томас Лифсон

Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов – шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию – возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру.

Если, как сейчас кажется, Саудовская Аравия больше не является нашим надежным партнером, на которого мы можем положиться в вопросе сдерживания Ирана, угрожающего Армагеддоном, и налаживания отношений с Израилем, тогда все наши расчеты касательно баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом.

Речь идет по меньшей мере о том, что престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились, хотя наши пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом. Триумф Китая на Ближнем Востоке, где ему удалось вытеснить Соединенные Штаты с позиций важнейшего игрока, – это один из главных признаков той катастрофы, которую своими действиями спровоцировала администрация Байдена. Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля.

Пытаясь разобраться, каким образом могла случиться катастрофа подобных масштабов, я занимался поисками факторов, которые могли бы это объяснить. И, как ни странно, мне и в голову не могло прийти, что одним из таких факторов стала диверсия на газопроводах "Северный поток". Рон Унц (Ron Unz) – это независимый "мыслитель", с чьей точкой зрения я довольно часто не соглашаюсь, однако я все равно считаю, что его мнение обязательно нужно учитывать, потому что он не позволяет пропагандистским СМИ вмешиваться в его представления о происходящем. На своем сайте под названием Unz Review Унц убедительно связал диверсию на "Северных потоках" и превращение Китая в альтернативу Америке в качестве глобального геополитического влиятельного игрока и посредника в мирном урегулировании.

Стоит отметить, что, как и Унц, я сильно подозреваю, что именно Соединенные Штаты или их агенты стояли за взрывами на трубопроводах "Северный поток", которые (хотя наши СМИ по большей части игнорируют этот факт) стали причиной крупнейшего разового техногенного выброса углекислого газа в истории и которые подорвали экономику Германии, являющейся нашим союзником (по крайней мере пока). Вот что пишет Унц:

"Невероятные масштабы и чрезвычайная сложность операции по проведению таких глубоководных взрывных работ заставили немецких следователей быстро объявить о том, что ответственность за взрывы, скорее всего, несет некий государственный субъект. Как ни странно, это масштабное событие получило минимальное освещение в ведущих американских СМИ. Немного поцитировав высказывания анонимных источников из рядов правительственных чиновников, которые, как это ни абсурдно, утверждали, будто русские сами уничтожили свои трубопроводы, наша пресса немедленно потеряла интерес к этой истории, и она очень скоро полностью исчезла из новостных лент – без всяких расследований. Легионы защитников окружающей среды, которые обычно заводятся в пол-оборота, не обратили практически никакого внимания на экологическую катастрофу гигантских масштабов.

Очевидной причиной такого странного отсутствия любопытства и, как следствие, полного молчания, скорее всего, стала национальная принадлежность „диверсантов”, оглашение которой повлекло бы за собой серьезные политические последствия. Высокопоставленные американские лидеры много раз публично выступали с угрозами в адрес „Северных потоков” и даже выразили радость в связи с их успешным выводом из строя, поэтому велика вероятность, что наша страна сыграла центральную роль в осуществлении атак, которые стали одним из худших примеров промышленного терроризма в условиях мирного времени в истории. Если бы достаточно много европейцев начали подозревать, что их американские союзники уничтожили энергетическую инфраструктуру, играющую жизненно важную роль в экономике Германии и всего континента, нашему альянсу НАТО был бы нанесен сокрушительный удар, который мог бы положить начало процессу его распада.

Одно из самых мощных международных орудий Америки – это ее всеобъемлющий контроль над глобальной новостной экосистемой, поэтому вскоре после взрывов в СМИ воцарилось практически полное молчание на эту тему, в результате чего это важное событие быстро испарилось из общественного сознания. Когда на телеканале Bloomberg профессор Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs) упомянул о том, что могло произойти с трубопроводами, его быстро отключили от прямого эфира. Та информация, которой Сакс попытался поделиться, и тот факт, что его поспешили отключить, красноречивее всяких слов характеризуют эту пропагандистскую „глобальную новостную экосистему”".

В отличие от американской общественности мировые лидеры и граждане их стран не являются узниками упомянутой Унцем "новостной экосистемы", и, как сказал Сакс, многие, возможно, даже большинство, убеждены, что Америка вполне способна предавать собственных союзников – даже хорошо информированные американские журналисты в частных беседах признают, что это действительно так.

Несомненно, подозрения касательно вероломства Америки сильно повлияли на Саудовскую Аравию, хотя это стало не единственным фактором, побудившим ее обратиться к Китаю:

"Несомненно, есть множество долгосрочных факторов, объясняющих эту очевидную дипломатическую революцию, включая экономический подъем Китая и его статус основного покупателя ближневосточной нефти.

Но лично я считаю, что одним из важнейших факторов стали колоссальное высокомерие нашей собственной страны и то, как мы на протяжении многих лет все активнее злоупотребляли нашими союзниками и вассалами, принося их в жертву. Одна из проблем привычки слишком сильно полагаться на силу вашей лживой пропаганды заключается в том, что вы сами будете продолжать верить в нее даже после того, как большинство мишеней вашего обмана перестанут это делать".

Унц поднимает другие темы, в которых наши с ним мнения расходятся, – к примеру, он подозревает, что теракты 11 сентября были делом рук самих американцев, что COVID-19 стал результатом провалившейся атаки Америки с применением биооружия, направленной против Китая и Ирана. Но, как я уже писал выше, его статьи действительно стоит почитать, потому что он оспаривает мои гипотезы и потому что фундаментальное недоверие к нашему правительству и пропаганде, которую нам навязывают наши СМИ, – это единственный разумный подход к пониманию реалий того глобального исторического соперничества держав, которое сейчас разворачивается в мире. Мы знаем, что нас обманывают, но мы не до конца понимаем, где ложь.